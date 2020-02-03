臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超353.01億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/1/30~2020/1/31）外資在集中市場總買進金額為1,350.68億元，總賣出金額為1,703.69億元，賣超為353.01億元，另統計自2020年年初至1月31日止，外資總買進金額為6,013.35億元，總賣出金額為6,439.62億元，累計賣超為426.27億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為14兆9,443.42億元新台幣，占全體上市股票市值的42.92%，較1月20日的15兆7,653.59億元新台幣，減少8,210.17億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進90,535千股，賣出79,670千股，買超10,865千股。

第二名：晶電：買進25,203千股，賣出17,719千股，買超7,484千股。

第三名：旺宏：買進35,972千股，賣出28,730千股，買超7,242千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：台積電：買進88,059千股，賣出131,494千股，賣超43,435千股。

第二名：中信金：買進57,531千股，賣出99,463千股，賣超41,932千股。

第三名：開發金：買進26,163千股，賣出60,479千股，賣超34,316千股。

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