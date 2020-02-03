經濟動能強勁 雙印債券具吸引力

2020年全球景氣成長主要趨動力來自新興市場， 特別是印度與印尼雙印市場，富邦新興雙印主權債券基金(本基金有 相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本 金)經理人黃詩紋表示， 雙印央行在貨幣政策採取寬鬆基調且中長期政府政策利多挹注， 雙印國債利率相當有吸引力，成為市場關注焦點。

根據國際貨幣基金（IMF）2020年1月份世界經濟展望報告指 出，今年全球經濟溫和回升，世界銀行預估全球經濟成長率2020 為3.3%與2021年為3.4%，略高於2019年2.9%， 經濟成長主要趨動力來自新興市場，預估經濟成長率為5.8%， 高於2019年5.6%。

黃詩紋指出，在印度市場部份，今年經濟成長率預估5.8%， 優於去年4.8%；儘管近期穆迪調降印度信評展望， 但預估未來景氣將回升，且將印度信評維持投資等級水位。 印度金融環境受惠強勁的內需，以及政策性改革，如公司減稅， 收入轉移給農民，農村帶動汽車消費， 以及外國的進一步自由化直接投資（Foreign Direct Investment，FDI）等，有助於經濟的發展， 再加上印度將投入1.4兆美元在未來五年的基礎建設計畫上， 可望刺激印度經濟。

雖然短期印度通膨數據超過目標，隨著印度央行持續維持寬鬆立場， 預計2020年仍有1-2次降息空間。2019年以來印度央行大 幅降息及大選行情發酵，加上刺激經濟政策利多釋放，印度10年期 國債利率2019年以來大幅下跌約90個基本點。

黃詩紋認為，東協5國2020年經濟成長率預估4.8%， 高於去年4.7%；印尼央行於今年1月2日開始降低存款準備金率 下調50個基點，預計釋出約18.5億美元，增加市場流動性， 目前通膨溫和，儘管美國聯準會放緩降息步調， 惟近期印尼當局將繼續透過貨幣相關政策來刺激經濟， 加上通膨溫和低位，央行維持寬鬆立場。目前預估2020全年通膨 率在3.5%-3.8%之間，預計2020年仍有1-2次降息空 間。

2019年以來美國聯準會啟動降息，印尼央行亦同步連續4次調降 基準利率，加上大選行情發酵且國家經濟成長相對穩健，印尼10年 期國債利率2019年以來大幅下跌約95個基本點。

雙印市場經濟動能強勁，加上央行均採貨幣寬鬆政策， 有利債券表現；黃詩紋建議投資人可以布局富邦新興雙印主權債券基 金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息 來源可能為本金)， 參與雙印經濟成長與貨幣寬鬆政策帶來的債市投資機會。

全球與新興市場經濟成長率預估(%)

資料來源：國際貨幣基金（IMF）、富邦投信整理；資料日期：2 020年1月