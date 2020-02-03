返鄉青農江岫芸－草生栽培種出健康有機新滋味

新北市中和區烘爐地的山腳下， 青農江岫芸與父親江英元在田裡熟練俐落的澆水施肥，他們經營的「 林回有機農場」堅持用有機耕作方式， 帶給新北市民眾最健康安心的蔬果及永續的環境。

79年次的江岫芸，大學唸的是國際經營與貿易學系， 曾任電商公司職員，因接連發生食安風暴， 讓她體認到食物安全的重要性， 另想到獨自管理農地的父親日漸年邁， 讓她毅然決然回來接手家裡的田地。江岫芸憶道， 剛從農時甚麼都不懂，一切都倚賴父親江英元的教導， 為了趕上父親的腳步，她積極參與農業改良場各類課程， 憑藉著堅持與努力，5年下來終於逐漸熟悉有機農業，現在0.8公 頃的農場內種植了有機香蕉、玉米及百香果等各類有機蔬果。透過與 各區農業改良場接觸學習，江岫芸學習了各種栽培管理方法， 逐步克服有機農業最害怕的病蟲害問題，例如她們的農場採用「 草生栽培」方式，讓草與作物共同生長，不僅培養豐富生態系， 降低單一作物病蟲害風險，草的根部也能吸附養分及改善土質， 增加田地保水及供肥能力，讓作物不需化肥也能長得很好， 自從使用了草生栽培後，農田裡還會有白鷺鷥、 藍鵲及螃蟹來光顧呢！除了努力種植，江岫芸也積極開拓銷售通路， 商品不僅在板橋農會超市上架，也會在希望廣場擺攤販售， 而在新北市石碇驛站設立的農夫市集中，江岫芸也設有「 林回有機農場」及「青農江岫芸」兩個攤位， 販售農場內種植的各類有機蔬果，到石碇驛站遊玩的朋友， 不妨來江岫芸的攤位，挑選新鮮有機農產品回家料理！

江岫芸表示，有機農業起步較為困難，除了栽培需要更加細心， 成本也較慣行農業高出許多， 因此經營上需要花費更多心力學習及創新， 很感謝農業局提供許多資源協助在地青農， 讓青農可以無後顧之憂全力衝刺， 她也希望未來能有更多青年投入農業，帶給台灣農業更多生命力。

農業局表示，「先創通路，再開農路」， 推動新農漁民輔導計畫開設新媒體及相關行銷課程， 並積極協助農友打開線下及線上通路， 讓農民把自己的農產品賣出去，提升青農收入， 帶動地方農產業發展，並與觀光資源結合，創造地方價值， 吸引更多青年及新農民加入從農行列。

欲購買有機香蕉、有機蔬菜，請洽林回有機農場，電話: 0955-520-712，或洽臉書粉絲專頁：林回有機農場(h ttps://www.facebook.com/ linhiu2012)