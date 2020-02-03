中小學延後開學 會考統測將調整命題範圍　指考不變

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）因應武漢肺炎，中小學將延後兩週開學，教育部表示，各項入學考試日程維持不變，國中教育會考、技專統一入學測驗將調整命題範圍，大學指考則維持原命題範圍。

中央流行疫情指揮中心昨天召開記者會，為了學生健康，指揮中心決定全國高中職（含）以下學校延後2週至2月25日開學。教育部也表示，國中會考、技專統一入學測驗、大學指考等考試日程不變，但會請考試單位配合調整命題範圍。

主辦指定科目考試的大學入學考試中心今（3）日指出，據了解，高三下課程預計仍能在5月結束，雖延後2週開學，仍能在指考前（7月1日至3日）完成原訂課程，因此指科測驗維持原命題範圍，不作調整。

大考中心表示，如果後續因疫情發展與防疫需求，必須更改指定科目考試日期，或甚至須調整測驗範圍等重大決策，大考中心會配合教育部及大學招生委員會聯合會決定辦理。

技專校院入學測驗中心執行長林尚平接受中央社記者訪問時表示，往年統測命題都是以考試日期前3週的教學進度為主，今年四技二專統一入學測驗依原訂時程於5月2日、3日舉行，由於高中職延後2週開學，將配合學校教學進度調整命題。

國中教育會考由台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心負責命題，台師大心測中心副主任曾芬蘭告訴中央社記者，會考命題是依據課綱各領域的能力指標，每年命題前都會檢核各教科書版本，確認要考的題目在各版本都有教，因應中小學延後開學，將依學校教學進度調整命題範圍。