〈時評〉藍綠不是主要議題 關鍵在台灣是不是民主自由的國家

2020年1月11日，台灣總統大舉剛結束，郝龍斌在20日表示，在兩岸關係上，國民黨應帶領全體國民脫離民進黨的台獨綁架及共產黨的統一勒索(註1)，台灣又再一次被國民黨炒作的芒果乾(亡國感：中華民國會亡國)綁架。回顧2017年1月21日郝柏村的言論，其和平統一是立國精神、拒絕統一就是戰爭(註2)。從郝氏父子的言論，可發現台灣不斷在統獨議題上打轉，更別提統獨還被用藍綠包裝逾30年。

憲法最開頭第一章已經說明，中華民國必須是一個民主國家，主權必須屬於全體具有中華民國國籍者的國民(註3)。如果承認中華民國是一個民主國家，討論統獨、藍綠、亡國感都是不必要的。因為台灣必須是一個獨立的民主國家，而非成為中華人民共和國的一個特區，要知道中華人民共和國不是中華民國。

註1：郝龍斌宣布參選國民黨主席 盼台灣脫離統獨勒索

註2：與郝龍斌同台 郝柏村

註3：憲法，第 一 章：總綱

第 1 條：中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國。

第 2 條：中華民國之主權屬於國民全體。

第 3 條：具有中華民國國籍者為中華民國國民。

台灣自國民黨敗退來台後，經歷了228事件、美麗島事件、戒嚴、白色恐怖與長期的獨裁統治，最終讓台灣人崛起，讓獨立建立民主國家的意識抬頭，最終以台獨為目標，成立了民進黨。國民黨的目標則是兩岸統一，統治對岸，統治台灣。兩個黨派的理念彼此對立，有心人士為了避免台獨一再被提起，將統獨問題包裝為藍綠，讓人民不會過於敏感的想起白色恐怖時期的惡夢－討論台獨、自由會被抓。事實上上述這種作法相當有效，30年過去了，平時大家講藍綠，到了選舉才會把統獨拿出來討論，然而這議題老早就該面對了。

台獨早已不是一個新鮮事，也不曾改變。但統一卻不斷的變調從「反攻大陸、兩岸統一」到「九二共識、一國兩制、和平統一（被統一）」。兩者的共同點都是讓台灣成為中華民國的省分，或中華人民共和國的一個特區；不同的是後者還會讓中華民國喪失國號。因此從「為了反共而限制自由」，到「被統一而失去自由」，與其說是統獨問題，不如把問題放大為「人民應不應該有民主自由，台灣這塊土地該不該是個民主國家」，換言之「藍綠問題、統獨問題」，其實都是「民主自由問題」。

台灣除了政治走向有極大的分水嶺－「統獨惡鬥」。人民彼此之間也有著鬥爭，如：族群、階級、年齡等。這可以參考作者另一篇文章：「2020台灣總統大選結束，但仍存在族群及階級歧視問題」。最後為了避免爭吵，大多數人避談政治內容，更甚至被美其名「政治歸政治，其他歸其他」的鴕鳥心態（註１）。

台灣只要不肯面對這些鬥爭問題，不落實轉型正義，就永遠在原地打轉。為什麼現在大部分支持國民黨的老人仍避談統獨問題?為什麼國民黨的人不准大家討論台獨？答案無非是怕被清算過去對台灣的惡劣傷害；也因為裡外不是人，回不了中華人民共和國（或不想），留在台灣又被不少人厭惡，甚至是怕被遺忘，如：擔心有家歸不得、或是無家可歸，甚至怕被刨祖墳。所以即便知道自己及自己人在無理取鬧，也不准台灣人有台獨聲浪（華獨也不行），更甚至有把台灣變成中華人民共和國的一個特區的傾向。說穿了這些高級外省人從沒把台灣人當自己人，所以才會有「我把你當人看」的言論。所以國民黨寧願把台灣給遠親（中華人民共和國／外人），不給台灣次等人（家奴），也就不是一件奇怪的事。

註１：建立台灣民主 從走出「政治歸政治、經濟歸經濟」開始

事實上，部分國民黨支持者知道「中華人民共和國」非「中華民國」；一國兩制或和平統一後，「台灣」就不可以叫「中華民國」，而是國名會被改成「中華人民共和國」，台灣變成其中一個特區，也就是「中華民國」亡國；換言之，部分國民黨支持者了解支持被統一是違背憲法，也違背孫中山及蔣中正的理念（漢賊不兩立、打倒共匪）。進而知道國民黨的言論前後矛盾，但由於諸多自私的原因，仍選撕裂台灣的選項。

台灣迫切需要的是轉型正義，除了弭平台灣人過往的傷痛，也讓外省人一二代得到救贖，進而不會在晚年內疚過往的錯誤，甚至將錯就錯的無理取鬧。歐洲有左派政黨支持共產主義，為什麼台灣不能支持統一(被統一)、一國兩制？要知道歐洲左派政黨支持共產主義，是將其概念應用在社會福利上，而不會把民主制度破壞掉，而其他議員也不準民主制度被任何人破壞。但台灣部分人用部分內容去扭曲可以支持統一(被統一)、一國兩制，進而破壞台灣得來不易的民主，顯然是極大的錯誤。

結論：

台灣是個民主自由的國家，不要再談藍綠，不要用藍綠的顏色包裝統獨議題；更完整的說，連統獨問題也不值得討論；而是要正視台灣自由與否的議題。藍綠及統獨使人忘記政黨原本的核心理念，更讓人民忘記自己應該是個民主自由的公民。

「自始至終都不該稱『統獨問題』，從『反攻大陸與限制自由』，到『被統一與失去自由』，與其說是統獨問題，倒不如說是民主與自由的問題。」