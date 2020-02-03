防武漢肺炎全民搶口罩 抗煞專家：洗手比戴口罩更重要

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）武漢肺炎延燒，走在路上幾乎人人戴口罩，對此，抗煞專家直言大家搞錯重點，目前台灣防疫做得很好，根本不到要戴口罩的時候，並呼籲政府強化宣導、穩定民心。

中央社引述參與抗SARS（嚴重急性呼吸道症候群）一役的中研院兼任研究員何美鄉表示，台灣目前還未出現社區感染，風險也很小，根本還不到戴口罩的時機，但台灣人心已經慌成這樣，未來萬一疫情真的來了，「不就世界大亂」。

何美鄉說，未來隨著疫情升溫，口罩需求只會增、不會減，將是全球防疫重要物資之一，她呼籲政府強化宣導，透過簡單易懂的方式讓民眾了解台灣防疫做得很好，先求穩定民心。

很多人認為戴口罩就能預防武漢肺炎，其實「大家都搞錯重點」，何美鄉解釋，一個人在路上和一名患者擦肩而過，戴了口罩確實可預防那一瞬間被飛沫傳染的機會，但這些飛沫一旦落在物體表面，可存活長達5天，任何人摸到後又揉眼睛就可能被感染，顯示洗手比戴口罩更重要。

另外，過去曾帶領國內抗SARS的感染防疫專家、前疾病管制局長蘇益仁在報導中提及，目前新型冠狀病毒還沒有在台灣出現社區感染，卻出現全民瘋搶口罩、人人戴口罩的情形，代表多數民眾對疫情反應過度，擔心自己身邊會出現漏網之魚。

蘇益仁強調，目前戴口罩唯一合理理由就是預防流感，但台灣多數人都有接種疫苗，也有抗病毒藥物可用，沒什麼好擔心的。

至於口罩實名制政策，蘇益仁認為，既然沒有人人戴口罩必要，不懂為什麼要實名制，只要透過醫療體系，確保有癌症病史、免疫系統低下、慢性病、呼吸道疾病者有口罩可用即可。