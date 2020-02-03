【武漢肺炎】翁啟惠憂恐演化成流感　發展疫苗才是最有效防治

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）2019新型冠狀病毒肺炎疫情在全世界延燒，專家發現此病毒與2003年的SARS在基因序列上有超過70%的相似度，雖然致死率較低，但傳染速度較快，且真正的病毒傳播途徑及特性皆尚未明朗，將來可能演變成「流感」一樣，每年都會來一次大流行，不能掉以輕心。

中研院基因體中心特聘研究員謝世良提到，2019新型冠狀病毒屬突變率高的RNA病毒，散播得比SARS還廣，且有無症狀人傳人的例子，這都加深病毒潛藏的人體內、持續傳播的可能性，換言之，即使未來患者痊癒，病毒仍可能伺機而動。

國家生技醫療產業策進會會長翁啟惠指出，2019新型冠狀病毒肺炎疫情爆發不到兩個月，就已經有超過萬人感染，雖然絕大部分案例皆在中國，世界各國紛紛投入資源，希望盡快發展出準確及有效的防治策略。

翁啟惠認為，台灣已成功取得病人檢體並分離出病毒，接下來也應自行研發檢測試劑、藥物、疫苗，建立自主的抗疫能力，並提供了6個研究方向。

取得病人檢體在P3實驗室分離出病毒（台灣已經做到）並加以培養以供病毒基因的定序和瞭解病毒的感染機制，及其表面蛋白質和醣蛋白的功能研究；用以加速發展出快速而精準的檢測方法、以及研發出有效的疫苗、抗體和藥物。 已經發病或是已經恢復的病人血液中應有製造抗體的B細胞，可以從其血液中分離出B細胞來篩檢有效抗體以供研發檢測方法及治療用藥。以目前的技術從取得B細胞到找到抗體約需一個月。 抗體的篩選，也可利用病毒表面的蛋白質當抗原。但最後還是要在P3實驗室建立一個病毒感染細胞的實驗來確認抗體真能辨識且能阻擋病毒感染細胞。此病毒感染的細胞實驗也可用來篩選有效的藥物。 得到的抗體也可進一步改善其對病毒的親和力和選擇性以發展可以更快速檢測用或是治療用的抗體。 利用篩選出的有效抗體或經由Fc-醣分子最適化後的抗體來分離出病人血中有效的免疫細胞（如NK細胞），經由增生後再給病人自己使用以達治療效果。 在P3實驗室建立的病毒感染細胞實驗，或病毒標的物的活性抑制實驗（如抑制3CL-蛋白酵素的藥物），可以用來快速篩選目前已經在人體使用或是尚未使用的藥物，以發展新的治療方法。

翁啟惠表示，2019新冠狀病毒最有效的防治還是要發展疫苗，但用這種病毒去活性後當疫苗，其生產的安全防護等級極高，又有可能會產生抗體依賴性增強反應（ADE）而使症狀更複雜，所以，可思考利用病毒表面的特殊醣蛋白，以安全性高的重組抗原方式，來設計分子疫苗。