蔡英文籲聯合國相關機構　正視台灣人健康權益

總統蔡英文3日在總統府接見歐洲在台商務協會理事長尹容 總統蔡英文3日在總統府接見歐洲在台商務協會理事長尹容 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統蔡英文今（3）日再度呼籲聯合國相關機構不應再排除台灣參與，並指出台灣絕對有能力及意願在全球防疫工作中做出貢獻。

蔡總統今日上午接見歐洲在台商務協會（European Chamber Of Commerce Taiwan）理事長尹容（Giuseppe Izzo）。她在致詞時提及目前世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）這些進行全球防疫工作的聯合國重要單位，仍因為政治因素把台灣排除在全球防疫體系之外。

蔡總統呼籲聯合國相關單位正視台灣全體國人的健康權益，並表示防疫是全球性的事務，尤其台灣就在此次疫情威脅的前線，更不應該使防疫出現破口。

蔡總統也感謝歐盟日前表態世衛組織應納入台灣，她提及台灣絕對有能力也有意願，在全球防疫工作中貢獻國際社會。

蔡總統表示，目前武漢肺炎疫情對全球產生很大的影響，針對疫情可能會帶來的經濟衝擊，她已經指示，要進行穩定股匯市的措施，對於受到衝擊的旅遊觀光產業，給予必要的協助及紓困，希望將衝擊減到最小；此外，政府也密切觀察此次疫情對台灣總體經濟與全球經濟的影響，將會做出相應的措施。

提及台歐盟關係，蔡總統指出，雙方各項合作在近年來都有不錯的成績，尤其在經貿方面，雙邊貿易總額在2018年創下歷史新高，歐商在台直接投資，在過去三年也大幅成長。

蔡總統接著提及，尤其在離岸風電產業方面，也帶動非常多重要的建設及整體再生能源的發展，她要代表政府感謝歐盟各界對於我國推動再生能源政策的大力支持。

蔡總統也表示，相信透過這些密切合作，有助於促進台歐雙方更緊密的連結，也為未來台灣和歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA），開啟良好的對話契機。