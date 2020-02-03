〈時評〉台灣航班被禁入啟示錄

義大利禁止台灣、香港、澳門、中國航班降落，導致768名台灣旅客滯留義大利動彈不得；越南無預警宣布禁止台灣、香港、澳門、中國航班入境，經我政府與越南當局協商，雖於四小時後獲解除禁令，卻已迫使早先起飛的長榮班機折返、已登機的華航班機旅客下機退關、已準備起飛的星宇班機重新滑回機坪。

中國是武漢肺炎的原鄉，香港、澳門是中國的兩個特別行政區，武漢肺炎既然已散播全球，人心惶惶、如臨大敵的義大利、越南對來自‎香港 · ‎澳門及中國全境的航班發出禁入令，只是剛好而已，誰曰不宜？

但是，台灣慘遭武漢肺炎池魚之殃的折磨已經夠倒楣了，還名列義大利與越南航班禁入的榜單，國人除了備感無辜、無奈、遺憾，甚至於忿怒外，其實更應該平心靜氣下來，好生思索想想：‎問題出在那裡？而今而後，如何避免類似的歷史重演？

是台灣的疫情特別嚴重有以致之嗎？答案，看來好像不是：中國以外的武漢肺炎確診病例數，日本20、泰國19、新加坡16、南韓11，都高過台灣的10，澳洲的9例也跟台灣不相上下，對台灣祭出禁入令的義大利與越南，為什麼沒有同時對日本、泰國、新加坡、南韓、澳洲比照辦理？

合理的懷疑加上客觀的推論告訴我們：我們自認為被誤會、誤解的滿腹委屈，卻極可能是對方認知下的理所當然！問題，極可能不在義大利與越南，而是出在我們自己身上！在這人人談武漢肺炎色變的時刻，世界各國（尤其是歐美國家）看到或聽到Republic of China、Republic of China(Taiwan)、China Airlines 等敏感字眼，能怪他／她們傻傻分不清中華民國、中華民國（台灣）和中華人民共和國是截然不同的？能阻擋他／她們把China Airlines跟China的Airlines作聯結？也不會把台灣的China Airlines跟中國的Air China弄混淆了？

捨好好的、一清二楚的、不會被誤解的台灣(Taiwan)、台灣航空(Taiwan Airlines)不用，繼續對外自稱中華民國或中華民國台灣，機身上繼續寫著China Airlines，繼續讓外國（人）把這些跟中國作錯誤與錯亂的聯結，追根究柢，是誰之過？能怪誰、怨誰？又該怪誰、怨誰？

（作者為新竹教育大學退休副教授）