〈財經主筆室〉全球觀光凜冬將至　星宇航空開航遇煞下一步？

2月1日一班即將飛往越南的星宇航空JX1701航班，因越南拒絕入境而折返。 圖／星宇航空提供 2月1日一班即將飛往越南的星宇航空JX1701航班，因越南拒絕入境而折返。 圖／星宇航空提供

WHO於元月30日宣布將中國武漢肺炎疫情列為國際公共衛生緊急事件（PHEIC）後，世界各國紛紛宣布與中國間的禁航措施，就連台灣也遭波及，被義大利列為禁航對象之一，成為這波疫情的受害者之一。

目前國際間已到達「聞中色變」地步，但中國仍是最近幾年全球最大的出境旅遊客源國和旅遊消費支出國，失去最大客源後，勢將導致全球包括觀光旅遊、飯店及交通運輸業都出現重大損失，估計這個損失金額至少高達千億美元以上，全球旅遊業寒冬來臨。

所謂PHEIC就是WHO各會員國可行使包括封鎖邊界、取消航班、篩檢旅客及採取其他防護措施，WHO總幹事譚德塞30日宣布將中國列為PHEIC後，全球風聲鶴唳，義大利率先宣布暫停所有往來中國與義大利的航班，停飛範圍包括中國、香港、澳門和台北。包括土耳其、美國、英國、加拿大、西班牙、南韓、日本、印尼等國也立即採取動作，陸續派專機到中國接回自己的僑民。

同時間美國宣布將中國旅遊警戒調到最高級，禁止過去兩週到過中國的外國人入境，美三大航空達美、美航、聯航都宣布暫停中國航線；澳洲也禁止不具澳洲公民身分，且來自中國的人入境；就連中美洲的薩爾瓦多和瓜地馬拉，及中東伊拉克，全部都禁止來自中國旅客入境，伊朗政府也下令暫停所有中國航線。

過去十年裡中國出境市場始終保持兩位數成長，甚至有20%以上增長，已連續多年蟬連全球第一大出境旅遊客源和旅遊消費支出國家，據中國旅遊研究院統計，2019年中國國內旅遊人數將超過60億人次，較上一年度增加9.5%，而中國公民出境旅遊人數約達1.66億人次，年增11%。

據統計，至2018年底，中國國內機場直飛國際和地區航線有1251條，新開國際和地區直飛航線255條，中國航空公司國際定期航班已通航65個國家的165個城市，這些還不包括他國的國際航班計算在內，去年中國也與至少146個以上國家和地區締結適用範圍不等的互免簽証協定，航班增多及簽證審發簡化的方便性，都是加速中國境外旅遊人口近年大增的主因。

哪些國家或地區是最受中國遊客喜愛？最受歡迎20國分別為泰國、日本、越南、新加坡、印尼、馬來西亞、美國、柬埔寨、俄羅斯、菲律賓、澳大利亞、義大利、阿聯、土耳其、英國、馬爾地夫、法國、德國、西班牙、斯里蘭卡。最受青睞TOP10購物目的地排行榜為香港、杜拜、大阪、中國澳門、東京、巴黎、名古屋、倫敦、新加坡和京都。相信這些國家及城市，受到此次疫情影響將會不小。

中國旅遊研究院統計，單單2018年中國境外消費就達1200億美元，人均單次境外旅遊消費金額約800美元(約5400人民幣)，旅遊業不僅成為拉動中國經濟增長不可忽視重要力量，也為全球經濟的增長注入新活力，如今武漢肺炎疫情的爆發，在各國寧可少賺錢也要保命，紛紛採取禁航及禁止中國旅客入境情況下，2020年全球這高達1.6億人次以上中國旅客就泡沫化了。

少掉中國1.6億人次旅遊人口，全球觀光旅遊業損失不小，會不會導致一波全球旅行業者、飯店及航空公司倒閉潮，值得注意。就以台灣張國煒的星宇航空為例，顯然也是這波疫情受害者之一，元月23日才風光開航不久，就因武漢肺炎疫情而必須減班、甚至發生越南線差點停航窘境，爾後是否會打亂星宇航空4月宿霧航線、甚至下半年日本航線開航佈局，大家都在等著看。