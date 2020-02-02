武漢肺炎的省思 人類為何益發容易從動物身上染病？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）武漢肺炎根源雖未確定，野生動物幾已證實是元凶，這次疫情之凶險，讓世人再次意識到人畜共通疾病的危害。專家指，隨著氣候變遷與全球化改變人類與動物互動模式，未來這類疫情恐將成為常態。

BBC指出，過去半世紀以來，諸多快速傳播的傳染病皆源於動物。1980年代的愛滋病來自猿猴，2002至2003年的SARS是蝙蝠與果子狸，2004至2007年的禽流感是禽類，2009年的豬瘟是豬隻，2012年的MERS是駱駝，如今的武漢肺炎則很有可能又是蝙蝠釀禍。

環境改變增加了人類從動物身上染病的風險，都市化、國際旅遊方興未艾，意味這類疾病更易在全球出現大流行。

人畜疾病如何跨物種傳播？

多數動物身上帶有細菌或病毒病原，病原在演化過程中，靠感染新宿主得以生存，而跳至其他物種身上，就是一種求生之道。新宿主的免疫系統與病原，因此展開了互相對抗、置對方於死地的無限輪迴。

氣候與環境變遷改變了動物棲地、動物生存模式，以及食物鏈。當今有55%人口居於城市中，50年前則為35%。城市勃興、規模擴大，也使野生動物成為城市風景之一。鼠類、浣熊、松鼠、狐狸、鳥類、猴子、胡狼，都成了寄居於城市綠地、靠人類廚餘維生的野生動物，都市便成為疾病演化的大溫床。

流行病如何改變人類生活？

截至2月2日，全球已有逾14,000人感染新型冠狀病毒（2019-nCoV），奪去逾300條人命。疫情顯然未獲控制，數字只會持續以驚心動魄的速度增加，對全球造成的經濟損失難以估算。

當年SARS重創全球經濟，6個月內400億美元化為烏有，除了防疫、醫療成本，經濟活動衰減及旅遊業凋零也是經濟不振的原因。

流行病將成未來生活的一環

全球對傳染病的因應模式，仍停留在單一災難應變，而非將之視為世界改變的一種症狀。既清楚生態改變恐使新型疾病層出不窮，各國即應投入資源，調查與追蹤動物病原。

然而，目前人類僅對全球一成左右的病原有所認識。寄居城市的動物有多少？身上帶有何種病毒？人類吃進多少？致病風險多高？皆缺乏全面研究。上個世紀中之前，西方國家有人夸夸而談，相信人類終能戰勝傳染病。真是如此嗎？

1918年西班牙大流感，5億人受感染，死亡人數據信高達5千萬至1億。今日傳染病雖不太可能造成這類大規模死亡，但知敵方能制敵，隨著都市化、氣候變遷破壞生態體系，人類必須善用科技，挹注公共衛生資源，對病原深入研究，方有利制敵機先。