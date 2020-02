台航班無辜被禁 吳釗燮籲WHO改正嚴重錯誤

武漢肺炎疫情延燒,外交部長吳釗燮今(2)日說,義大利禁止台灣航班的錯誤決定,源於世衛報告將台灣視為中國一部分,「台灣是台灣,不是中華人民共和國的一部分」,籲世衛應改正嚴重錯誤。

對於世界衛生組織(WHO)排除台灣專家參與武漢肺炎緊急會議,卻宣稱台灣了解所有情況,外交部國際組織司司長陳龍錦說,WHO的說法不正確,而且很容易誤導國際視聽,到目前為止,台灣沒有從WHO的對口得到即時、有用的資訊。

因應中國武漢肺炎疫情,義大利宣布禁止台灣航班入境;另外,越南昨天下午也一度禁止台灣航班入境,不過晚間宣布解禁。

吳釗燮上午召開國際記者會,以中英文雙語方式向國際社會說明,台灣與越南的航班已經恢復,但義大利政府的錯誤仍未修正,對此感到極為遺憾。

他說,這個錯誤的決定,是因為錯誤的認知與資訊,而不是基於對冠狀病毒疫區的正確評估。目前台灣所確認的感染病例,不會比其他國家多,而除了中國之外,也沒有其他國家航班受到影響。

吳釗燮指出,導致義大利錯誤決策的錯誤資訊根源,就是世界衛生組織對2019新型冠狀病毒的報告,這報告將中國確診人數包含香港、澳門以及台灣。世衛將台灣當成中國一部分的做法,已經對台灣以及台灣2300萬人民造成困擾。

吳釗燮說,不只是台灣的民選政府無法參與世界衛生大會(WHA),台灣的專家也被任意地拒絕參與技術性會議。如果世衛的座右銘是health for all以及leave no one behind,台灣人民並未獲得這樣的對待。排除台灣,對台灣的2300萬人民不公平,對那些本有機會獲得台灣協助國家的人民也不公平。

他表示,義大利的情形,凸顯世衛將台灣當作中國一部分的作法,已經對台灣人民利益造成傷害,成百上千的台灣旅客,被困在他國機場,航空公司不會補償,世衛當然也不會補償。

吳釗燮在記者會上呼籲世界衛生組織,應承認一個簡單的事實,「台灣是台灣,台灣不是中華人民共和國的一部分,台灣不受中國政府管轄」,台灣與中國的衛生是由兩個獨立而不相互隸屬的衛生機構所管轄,台灣與中國的飛航情報區也是由兩個獨立而不相隸屬的民航機構所管轄。這簡單的事實,世界衛生組織不應該犯錯。他再度呼籲,世衛應該改正其對台灣的嚴重錯誤。

他表示,義大利政府的決定是基於義大利衛生部的建議,而義國衛生部的建議跟WHO文字幾乎一模一樣,其中的關連很直接。政府跟義大利政府保持密切溝通,包括義國衛生部、外交部與民航局,希望他們能盡快改正錯誤。

吳釗燮說,最近看到義國政府有慢慢調整政策,例如前天宣布可以過境,昨天也宣布台灣可以有3架空飛機去接旅客,希望義大利政府盡快讓飛航恢復正常。另外也要求各個駐外館處,要跟駐在國妥善說明,台灣不是中國疫區的一部分。

同時,吳釗燮表示,目前透過駐日內瓦代表處或透過友邦、友好國家的管道,一直與世衛進行溝通,希望世衛組織改正對台灣的錯誤認定。