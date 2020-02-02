【武漢肺炎】全國高中職(含)以下學校　延後至25日開學　家長可請防疫照顧假

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（2）日表示，因應中國2019新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，且目前病毒傳播途徑及特性尚未明朗，隨開學季在即，指揮中心決定全國高中職(含)以下學校，延後2週開學。

中央流行疫情指揮中心說明，2019新型冠狀病毒肺炎疫情仍有許多未知狀況，雖然國內目前尚無社區感染風險，考量校園學生密集，容易發生呼吸道傳染病群聚，一旦有境外移入個案於校園內發生，在疫情防控上較不易。

為了將傳播風險降到最低，指揮中心決定全國高中職(含)以下學校，延後2週開學，開學日延後至2月25日，暑假則延後至7月15日開始放假。授課總週次數不變，不影響學生受教權。

防疫中心也提到，家長如需要在家中照顧小學以下居家自主管理兒童，可請防疫照顧假，雇主應准假。

指揮中心提醒，學校教職人員及學生如近期曾到中港澳地區，建議在家休息14天。民眾入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合各項檢疫與防治措施；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922 (或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。