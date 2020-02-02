武漢肺炎疫情蔓延 全球排華情緒高漲

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）隨著武漢肺炎疫情加劇，各國在加強防疫的同時，民間也不免出現了排華浪潮，而在部分地區，這股勢頭甚至演變成對整個亞洲人種的反撲。

美聯社報導，南韓各大網站湧入要求政府驅逐中國人的留言，以及對中國人飲食衛生習慣充滿種族歧視的字眼。首爾一家知名餐廳即標示不准中國人入內，直到上周三才因反彈過大而撤除。逾65萬人次加入了線上連署，要求青瓦臺禁止中國訪客入境。其他排華事件包括總統府前示威、保守派政治人物聲援等。

鄰國日本也加入這波排華行動，許多人透過社群軟體，呼籲對中國人施以旅遊禁令，以免他們湧入日本尋求醫療服務。溫泉景點箱根一間糖果店、札幌知名拉麵店Menya Hareruya，也都不歡迎中國人入內消費。

經歷了數月的反政府示威後，本次疫情也加深了香港人的仇中情節。當地一家「拉麵天王」餐廳，就拒絕中國顧客入內。店家在臉書寫道，「我們只想活久一點。為了員工、為了本地客人著想。」「政府無能，我們只能自救。疫症的源頭來自中國是鐵一般的事實。香港政府中門大開，罔顧港人安全，堅決不封關，我們只能自封。」

至於東南亞，上週印尼觀光大城武吉丁宜市的某飯店外出現了反中國示威，不讓訪客下榻，當局不得已，將遊客全送回了中國。馬來西亞也出現40萬人線上連署，呼籲政府禁中國人訪馬國。越南峴港則有渡假村拒收中國客、菲律賓甚至有一名前警官焚燒五星旗，表達對中國的不滿。

美國方面，自從亞利桑那州立大學傳出有學生染上武漢肺炎後，一名鄧姓華裔美國學生（Ari Deng）分享了遭到排擠的故事。她提到，有次她一坐下來念書，旁邊的學生就開始竊竊私語，接著迅速收拾書包離開。此外，知名學府加州大學柏克萊分校的衛生部門也於上周四移除了一篇Instagram貼文，該文說道，「疫情正酣，與亞洲學生互動時感到恐懼或有罪惡感，都是正常反應」。

在歐洲方面，中國消費者雖為法國觀光業貢獻良多，當地對華人的偏見卻無一絲消減。一份地方報紙就在頭條用了「黃色警戒」字眼，引發喧然大波，不得不道歉了事。一名法國教師在推特標籤「我不是病毒」（#JeNeSuisPasUnVirus），引起熱烈討論，民眾紛紛分享了對排華情況的所見所聞。丹麥報章、德國雜誌，英國經濟學人，也都不約而同拿中國五星旗、口罩等圖像來與疫情大做文章。