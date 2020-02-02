請願連署籲美挺台加入WHO 3天速達門檻

美國白宮請願網站上月30日出現呼籲美國支持台灣加入世界衛生組織的請願案，短短幾天時間已迅速在2日破10萬人門檻。根據相關規定，白宮官員將在60天內做出回應。

俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情全球確診超過1.4萬例，世界衛生組織（World Health Organization, WHO）兩次召開緊急會議因應，均未邀請台灣與會。上月30日署名C.C的網友在白宮請願網站發起連署，呼籲美國支持台灣加入世衛組織。

按照白宮請願網站規定，請願案若能在30天內獲得10萬人連署，白宮官員將會在60天內回應。

截至發稿為止，根據白宮請願連署網站統計，已有11萬6027人響應。

這份呼籲美國挺台加入世界衛生組織的連署請願函指出，台灣具有高品質醫療科技和豐富醫療經驗，並不斷對醫療問題作出貢獻，卻因中國的反對和施壓，而始終被排除在世衛組織之外，以致當年爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情時，台灣無法獲得即時防疫資訊。

連署請願函指出，如今2019新型冠狀病毒（2019－nCoV）疫情蔓延，台灣處於防疫第一線，為確保2300萬台灣人民和全球安全，台灣不應再受到政治干預而無法加入世界衛生組織。

目前歐盟、日本首相安倍晉三、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、美國衛生部長艾薩（Alex Azar）、荷蘭基民黨眾議員范赫沃特（Martijn van Helvert）與D66黨眾議員史卓瑪（Sjoerd Wiemer Sjoerdsma）已相繼表態，支持世衛組織將台灣納入。