中國境外「武漢肺炎死亡首例」！武漢男病逝菲律賓　美國、新加坡、香港等國再增多例確診

最後更新時間：2020-02-02 14:11

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理報導）全球2019新型冠狀病毒疫情持續擴散，中國單日確診人數新增2590人，其他各國也有新增零星確診案例，值得注意的是，菲律賓出現全球首例中國境外「武漢肺炎死亡個案」，該名死亡患者為中國武漢男子。

【北美】

美國麻州公衛部門(Boston Public Health Commission)於美國時間1日宣布，美國東岸出現首例2019新型冠狀病毒肺炎確診案例，全美確診人數來到8例。

該名患者為波士頓20多歲麻州大學(UMass Boston)的男學生近期去過武漢，上週二（1月28日）抵達波士頓機場後立即送醫就診，其後在家隔離。

【亞太】

根據中國國家健康委員會最新統計，截至2月1日24時止，全中國（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2590例，累計確診人數共14380例；新增死亡人數45例，累計死亡人數達304例。

越南衛生部今（2）日表示，境內新增1例武漢肺炎確診個案，患者為73歲的越裔美國籍男子，越南累計病例增至7例。

該名患者於1月14日從美國搭乘南方航空公司航班飛往越南，途中在中國武漢機場過境2小時，入境後入住胡志明市一家飯店。

報導指出，這名男子自1月27日開始出現咳嗽等症狀，到1月31日被送醫隔離治療與採樣送檢，結果檢體呈現2019新型冠狀病毒陽性反應。

菲律賓衛生部今日宣布，菲國出現第一起2019新型冠狀病毒肺炎死亡病例，這也是武漢肺炎疫情爆發以來，第一個在中國境外的死亡病例通報。

報導指出，一名1月25日被送至聖拉薩羅醫院（San Lazaro Hospital）的44歲中國武漢男子昨（1）日病逝，他是菲國第一例武漢肺炎確診病例的伴侶。菲律賓累計確診病例來到2人，死亡人數共1人

香港昨日晚間新增1例2019新型冠狀病毒肺炎確診個案，患者為80歲老翁。港媒報導，該名患者上月10日曾到經羅湖口岸到內地逗留數小時，再在1月17日乘飛機由香港前往日本東京，1月20日在橫濱上船乘郵輪，25日抵達香港啟德郵輪碼頭。

新加坡衛生部昨（1）日傍晚宣布，該國再增2名2019新型冠狀病毒肺炎確診病例，目前累計18人，新增2名新病例是47歲及31歲新加坡女性，2人都去過武漢。

日本媒體報導，乘坐政府包機返日的民眾中，又有3人確診罹患2019新型冠狀病毒肺炎，患者皆為30至40歲的男性。目前，確診病例增至20人。

韓聯社報導，南韓中央防疫對策本部今日宣布，南韓新增3例2019新型冠狀病毒肺炎確診病例，累計確診人數來到15人。

新增3例分別為從中國武漢回國的僑民、第12例患者的家人，以及一名從武漢返韓的43歲南韓男子。

澳洲官方今日再證實2例2019新型冠狀病毒肺炎的確診個案，當地病患數目升至12人。患者為一對60歲夫婦來自武漢的夫婦，目前在阿得雷德（Adelaide）一間醫院內接受隔離治療，目前情況穩定。

【中東】

阿聯酋昨日晚間確診第5例2019新型冠狀病毒肺炎的確診個案，患者是來自武漢的中國男子，目前情況穩定。