2020泰國鄧麗君歌唱大賽 即日起開始報名

(台灣英文新聞/ 文化組 台北綜合報導) 為紀念鄧麗君在泰國逝世25周年，並促進泰國與台灣雙邊文化交流，泰國台灣會館與 P. F. Music Art Academy在駐泰國台北經濟文化辦事處童振源大使的號召下，今(2020)年決定共同舉辦『泰國鄧麗君歌唱大賽』。該活動自即日起開始接受報名至3月22日截止，且不限國籍、年齡與性別，均可報名參賽。

泰國台灣會館與 P. F. Music Art Academy去(2019)年曾舉辦華語歌唱比賽，廣獲各界好評，今年決定再度攜手合作舉辦鄧麗君歌唱比賽，預料將產生更大迴響，尤其台灣歌手鄧麗君深受泰國人的喜愛與敬仰，甚至許多不諳中文的泰國人對鄧麗君歌曲也能朗朗上口，而此次活動，不限華人，甚至各年齡層的泰國人或外國朋友均可參賽，精彩可期，目前泰國各大企業、社團、學校等近三十個單位已紛紛表示願意支持與協助。

此次比賽區分社會組與學生組，並提供豐厚獎金，無論社會組或學生組的冠軍，均可獲得十萬泰銖的獎金；亞軍可獲5萬泰銖獎金；季軍可獲3萬泰銖獎金；而兩位分組冠軍的得主，在總決賽所產生的總冠軍，更可多獲中華航空公司贊助的曼谷台北來回經濟艙機票一張。此外，主辦單位還特別設計最佳鄧麗君模仿獎、最佳男歌手獎以及最佳網路人氣獎，同樣也提供豐富的獎金與獎品。

初賽報名階段，主辦單位提供五首指定曲伴唱帶，包括《何日君再來》、《但願人長久》、《船歌》、《我一見你就笑》、《你怎麼說》，由報名參賽者自行擇一錄影演唱，並將影音檔案傳至主辦單位進行第一階段評審，挑選出進入決賽的參賽者。第二階段的決賽，則訂於5月9日在台灣會館舉行，由入選決賽的參賽者自選一首鄧麗君華語歌曲，進行現場演唱與評審。

比賽採網路報名，主辦單位歡迎各界踴躍報名參加，詳細資訊可直接點選報名簡章 ，或參考官方臉書，Line@諮詢