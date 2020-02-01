【武漢肺炎】2/2起中國廣東省列入二級流行地區　當地人禁止入境台灣

馬祖小三通航班將自2月2日起減半，小三通邊關也持續加強人員進出管制與健康狀況篩檢。 中央社 馬祖小三通航班將自2月2日起減半，小三通邊關也持續加強人員進出管制與健康狀況篩檢。 中央社

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 馬祖小三通航班將自2月2日起減半，小三通邊關也持續加強人員進出管制與健康狀況篩檢。

因應中國新型冠狀病毒肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心今(1)日召開專家諮詢會議，就旅客入境相關因應作為進行討論。

會中決議將中國流行地區判定，劃分為兩級：

一級流行地區表示當地已出現明顯不易控制之社區傳播，目前湖北省已列為一級流行地區；

二級流行地區表示懷疑當地已有社區傳播，有相關旅遊史應列入居家檢疫對象，並自明日(2日)起將廣東省列為二級流行地區，居住地在廣東之中國人則禁止入境；另小三通入境者，明日起一律居家檢疫14天。

指揮中心表示，由於中國廣東省近日累積確診病例數持續上升達520例，已有九成以上二級行政區發生病例，且有超過15%病例無湖北活動史、已出現多起群聚事件並有病例輸出至其他地區等社區傳播證據。

此外考量我國與廣東每週飛航往來密切，故決議自明日起，將該省列為二級流行地區。入境民眾如有廣東省旅遊史，需列入居家檢疫對象。

若入境時發現有發燒或急性呼吸道症狀，將立即送至指定醫療機構採檢後返家居家檢疫，檢驗結果如為陽性，則依確定病例處理流程進行強制隔離。

指揮中心再次提醒，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922並依指示戴口罩儘速就醫，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)。

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