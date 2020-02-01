專家：活體動物的全球移動網絡 是傳染病潛在威脅

（台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 武漢肺炎的快速蔓延引發全球恐慌，然而由於近幾年許多傳染病都是源自於動物身上，動物與牲畜移動所帶來的疾病傳播隱憂，也開始獲得廣泛的關注。

聯合國農糧署(FAO)指出，2017年的時候，全球豬、羊、牛等牲畜以飛機、船隻或是車輛被人類載運的數量，比起10年前已經成長了30%，而儘管冷凍技術的進步，直接運送活體牲畜的方式仍然更為便宜，所以未來這個數字還會繼續上升。

而隨著全球人口即將突破80億大關，未來針對生鮮肉品的需求還會持續上升，然而，獸醫和流行病學家表示，直接運送活體牲畜的方式，大幅提升了傳染病擴散的機率。

比利時根特大學的獸醫Jeroen Dewulf舉例，非洲豬瘟入侵比利時的方式，就是因為進口了受污染的動物製品或非法運送野豬等人為行為導致的。Dewulf說，雖然有很多種傳染病傳播的方式，不過活體動物的移動佔傳播方式的最大宗，只要越常運送動物，病毒傳播的機會就越大。

現代生物期刊BioMed的一篇文章在2015年就警告，動物貿易是引進、傳播動物疾病最容易的方式之一。不過英國皇家獸醫學院的Dirk Pfeiffer教授指出，疾病傳播的容易與否，還是取決於所在的位置，在一些薪資中等、低下的國家，肉類的需求開始增加，在這些地區的活體動物移動才是疾病最大的根源。

以中國來說，活體牲畜常常在全國移動，最後送到市場中給屠夫現宰，這些市場長久以來就被認為與疾病的傳播息息相關，而事實上，這次武漢肺炎的爆發，其源頭也是來自於這些活宰市場。

不幸的是，現在動物性傳染病的疫情控制，主要仰賴爆發國的誠實通報，而隨著密切追蹤的需求上升，流行病學家David McIver說，很遺憾的，現行的系統在限制很多，預算也無法全面的涵蓋需求，要達成全面監控還是很困難。