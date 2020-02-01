新北注入「新」元素 全國首位新住民準校長上榜

新北市109年度國民中小學候用校長甄選自國小101名及國中38名資深主任考生中，20日公告錄取國小7名及國中4名準校長進入教育局實習，更是首次出現新住民準校長！

楊小梅主任立志成為全國首位新住民校長，楊小梅在越南出生，她9歲時因越南戰爭，舉家遷徙到臺灣，因為家裡經濟弱勢，時常受人幫助，但她心態因此更加正向積極，她始終記得父親的話：「今天得到別人照顧，未來要服務更多的人」，讓她更能體會每個弱勢孩子的心境。楊小梅從事教育工作24年，從老師、組長，到擔任輔導、學務、教務各處室主任，教學及行政資歷豐富，更曾獲本市特殊優良教師及教育部師鐸獎。她說：「要幫助別人，需要有能力與專業；站在高的位置上，影響更多人。」在金龍國小羅智殷校長的鼓勵下，報考候用校長甄選考試，期望讓自己像蒲公英的種子，持續散落在各個角落。

新北市教育局表示，新北市109年度國中小校長甄選包含「新增第三階段教育局實習」、「降低原住民考生最低錄取分數百分之十」、「增加國外實習」等三大變革，不只激勵教育現場之行政人才，更為新北市甄選出多元且具有獨特教育專業素養之候用校長，為新北教育注入「新」元素。

訊息來源：新北市府教育局

(新聞轉載自新住民全球新聞網)