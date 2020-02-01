當蘿蔔糕遇上娘惹糕 新住民家庭體驗多元文化過年趣

新北市漳和國中附設幼兒園提早在農曆新年前舉辦「多元文化年貨大街」活動，結合社區婆婆媽媽和漳和國中新住民學習中心的學員，由幼兒當起叫賣哥推銷自製的各國美食，讓社區家長親子共同體驗熱鬧的多元文化過年習俗。

漳和國中校長何文慶表示，幼兒們經過一學期的在地文化課程踏查之後，這次活動孩子們自製邀請卡，邀請社區耆老、達人、店家一起來共同打造熱鬧多元的年貨大街，孩子可以自己動手體驗做年節美食、寫春聯、做燈籠等，社區長者也非常開心能跟孩子分享傳統年節美食，對於社區新住民家庭來說，蘿蔔糕、娘惹糕更是過年一定要吃的家鄉美食。

附幼主任李麗娟表示，來自柬埔寨的浩浩媽媽，在漳和國中新住民學習中心擔任多元文化美食講師，今天浩浩跟媽媽一起教大家包越南春捲，浩浩說：「我最喜歡吃媽媽做的炸春捲，爸爸最喜歡吃越南春捲，我媽媽要教大家包越南春捲，裡面有新鮮的蝦子、綠綠的小黃瓜、紅紅的蘿蔔絲…，沾著有點辣辣的醬汁，吃起來甜甜辣辣的超級爽口。對了！越南春捲的皮要沾水唷！春捲皮是軟軟、滑滑的，很特別吧！」

小翰媽媽是越南新住民，更特別請假來參與，小翰看到新住民中心準備的甜點，開心的說：「我媽媽過年也會做越南的甜點，有白色、粉紅色和綠色，圓圓，香香的，很好吃！現在媽媽若想念越南的外公、外婆就會做給我們吃。」

二個孩子都就讀漳和國中附幼的中和區福和里里長簡健翔提到，因為幼兒園小朋友的熱情邀請，社區的年長者非常高興和幼兒一起來做蘿蔔糕、發糕，讓孩子感受傳統年節的氣氛，同時也讓社區的長者有機會在孩子面前大顯身手，祖孫同樂的畫面令人難忘。

訊息來源：新北市政府教育局

(新聞轉載自新住民全球新聞網)