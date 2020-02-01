草莓紅了 台南大員皇冠假日酒店推粉紅幸福午茶

天氣轉冷，草莓也開始紅了，輕嚐一口酸甜的草莓，心都甜了起來，心情也跟著雀躍起來。台南大員皇冠假日酒店由行政總主廚周烈成與點心主廚劉靖晟聯手推出多樣化的草莓主題甜品，每個都好繽紛、好浪漫，三款草莓系列蛋糕180元、草莓下午茶488元起。草莓控絕對不能錯過，289吧愛上粉紅幸福味！

天冷正是草莓盛產季，也是甜點的最佳人氣主角。台南大員皇冠假日酒店即日起至2020年3月31日止，推出草莓午茶，選用有「草莓王國」美譽的大湖草莓以及香味較濃郁適合製作成果醬的野草莓，因為生長在早晚溫差較為劇烈的環境，造就出特別香甜的草莓。點心主廚劉靖晟挑選大小適中、色澤鮮紅、軟硬剛好來製作三款草莓甜點每個180元。「野草莓醬白起司慕斯」是以杏仁海綿蛋糕為基底，將白乳酪加入檸檬汁與檸檬皮提香，在中間擠入自製草莓醬，在均勻噴上粉紅可可脂，最後擠上以馬斯卡彭製作的濃郁卡士達，就完成綿、香、滑的甜蜜口感。「草莓卡士達奶油蛋糕」則是在兩層的香草奶油蛋糕中放入新鮮草莓與卡士達醬，再在均勻噴上紅色可可脂，視覺鮮紅讓人想一口咬下，享受這幸福滋味。「草莓杏仁塔」則是先烘烤杏仁塔皮後，抹上卡士達與草莓醬，在鋪上新鮮草莓與藍莓裝點完成，同時可以吃到塔皮酥脆以及綿滑甜香的草莓口感，讓人一吃難忘。

草莓紅了，幸福也跟著來了，整個空氣中瀰漫著少女氣息，尤其是那美得不像話的甜點，與酸甜的滋味，每一口都令人唇齒留香，英式下午茶草莓限定款每日14:30-17:00於一樓289吧同步開賣，單人下午茶488元，雙人下午茶888元，內含草莓慕斯蛋糕、法式草莓千層卡士達、草莓閃電泡芙、野草莓奶酪等，徹底喚醒您的味蕾，就像戀愛般的好心情。單人下午茶可享1位加價99元，即可升等雙人咖啡或茶無限續杯。雙人下午茶則可享2位加價198元，即可升等4人咖啡或茶無限續杯。以上專案皆須另加10%服務費，為了提升用餐品質，請事先訂位。訂位專線：06-391-1899轉289吧分機6670，地址：台南市安平區州平路289號1樓289吧。