中國「千人計畫」 美哈佛教授收鉅款恐成階下囚

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）中國有計畫大規模偷竊美國科研成果的「千人計畫」中，一名美國籍知名教授也疑因參與其中而遭逮捕及調查，恐面臨最高5年有期徒刑，此案也因此受到全球矚目。

媒體報導，現年60歲的哈佛大學化學系主任李柏（Charles Lieber）是奈米科技先驅並享有盛譽，也一直被認為有機會摘下諾貝爾獎，李柏無華人背景，曾於2013年訪中國武漢科技大學，協助成立二校聯名的奈米實驗室，不過該實驗室隨後在2015年被檢舉未獲校方同意合作，而校方對此事此前也亳無所悉。

經濟學人報導引用聯邦當局資料指出，李柏每月從武科大拿五萬美元酬勞，這還不包括至少15萬美元的生活費，酬謝他在千人計劃中的研究貢獻、為武科大主導研究、發表文章、申請專利、以及協助召募美籍科學家的工作。對於這項參與及酬勞，李柏雖矢口否認，但美國檢方已在李柏波士頓郊區住家搜得證物。另外美聯社則報導李柏在武科大實驗室成立計畫中拿走150萬美元。

面對媒體詢問，哈佛大學回應李柏則在休假中，校方內部同時也在針對指控進行調查。

遲至近一年，美國政府對於中國滲透美國國內各學術商業機構竊取美國科研技術成果的行為才開始採取積極反制動作，去年11月一場美國國會聽證會上，參議員波特曼（Rob Portman）批評政府未能及時阻擋中國有計畫的大規模偷竊美國科研成果，FBI也無積極作為提醒全美大專院校提防中國學者及團體取得經濟與工業研究的機密。

中國的「千人菁英計畫」已行之有年，透過利誘在美能接觸到頂尖科研計畫的中國籍或中國裔科學家，在全美大專院校佈局滲透竊取智慧財產，來為北京服務，後來發現也有外國與美國籍學者參與其中。