【武漢肺炎】約500台灣人因旅遊、出差滯留中國湖北　視訊求救盼早日回家

滯陸台人的家屬1日召開記者會，盼有關單位協助他們的家人，讓他們能盡快回家。中央社 滯陸台人的家屬1日召開記者會，盼有關單位協助他們的家人，讓他們能盡快回家。中央社

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中國湖北省各地為防範疫情陸續封城，民間單位統計約有501名台人滯留，有滯陸台人今天(2月1日) 透過視訊表示，在當地漫長等待讓內心很恐慌，並稱願意返台接受隔離，只盼早日回家。

中國湖北省武漢市1月23日率先宣布封城，湖北省多地之後陸續跟進。

中央社報導，台北市家長協會總會長徐正文，1日上午在台北與滯陸台人家屬召開記者會表示，目前湖北當地約有501名台灣人滯留湖北省，多數是在當地旅遊、探親、短期出差時遇上封城，其中大部分人士留在武漢。

記者會上，一名女性陸配透過電話視訊表示，自己是在赴武漢探親時遇上封城，目前家中存糧即將耗盡，也買不到口罩，且由於居住地位處郊區，距離武漢市區約要10分鐘車程，因此採買生活用品不易，盼望可以盡快返台。

另一名留滯武漢、即將面臨國中會考的國三生也透過視訊表示，自己與同行的媽媽及妹妹在22日抵達武漢，預計要跟當地親戚會合後共赴雲南省昆明旅遊，武漢當局宣布封城後，雖然即刻更改班機至23日下午返台，未料班機還是取消。

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他表示，為了防疫，同行家人每天足不出戶，他除了擔心自己台灣的學業，於當地漫長的等待也讓心裡恐慌無助。他表示，只要能返台，願意接受防疫所需的隔離安排。

徐正文指出，不少滯留湖北的台灣人面臨缺乏物資及生活費等問題，他們都願意配合防疫隔離的措施，只盼能早日返台。徐正文也建議，可以用包機的方式處理，協助這些台灣人返鄉。

徐正文說，據統計，滯留湖北省的台灣人戶籍以台北市、新北市、桃園市居多，除了呼籲政府提供幫助，讓這些滯陸台人早日返家外，也呼籲上述縣市政府可提早做好防疫準備。

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