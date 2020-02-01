跨黨派立委支持 游錫堃73票當選立法院長

立法院第10屆立委今天報到，並舉行立法院長選舉，民進黨立委游錫堃在民進黨團、民眾黨團、時代力量黨團支持下，獲得出席人數過半數的73票，當選立法院長，同時也是第二位民進黨籍的立法院長。

分析開票結果，游錫堃拿下的73票中，除來自於民進黨61席，加上民眾黨5席、時代力量黨3席，及報備參選的民進黨立委蘇震清、無黨籍立委林昶佐、趙正宇、台灣基進立委陳柏惟等人，正好是73票，票票入匭；反觀國民黨團雖有38席，但推出的院長人選賴士葆僅獲36票。

另外有一票投給國民黨副院長人選楊瓊瓔，民進黨立委賴品妤、無黨團結聯盟立委高金素梅分別獲得1票，另有1張無效票。

第10屆立法委員今天上午8時報到、9時30分宣誓就職，全體委員在議場前合影留念後，上午10時30分舉行立法院長選舉投票。

依立法委員互選院長副院長辦法規定，院長、副院長選舉會議，由委員互推一人擔任會議主席；其推選主席會議，由資深者主持，資同者以年長者任之。前三名資深的委員分別是民進黨立委柯建銘、國民黨立委翁重鈞、羅明才，最後由柯建銘擔任立法院預備會議主席。

柯建銘表示，第10屆立委今天開始組成，未來4年將代表人民行使憲法所賦予立法院、立委的各項職權，相信各位委員一定會以國家、人民利益為優先。經推選，柯建銘繼續擔任院長、副院長選舉會議主席。

待議事人員布置完成圈票處後，約在10時37分開始投票，柯建銘說，投票截止時間為12時，但若所有委員在截止時間前投完票，就會隨即開票。約在11時30分，柯建銘表示，全體委員已投票完畢，總共發出113票。

開票結果，出席委員113人中，游錫堃拿下73票、國民黨立委賴士葆獲得36票、國民黨立委楊瓊瓔1票、無黨團結聯盟立委高金素梅1票、民進黨立委賴品妤1票，無效票1張。游錫堃拿下出席人數過半數之得票，當選立法院長。

開票結束後，游錫堃也在議場中央向民進黨立委擊掌、並向二樓的媒體致意；隨即也由柯建銘頒發院長當選證書給游錫堃。

民眾黨團總召賴香伶在投票前受訪時表示，游錫堃昨天拜訪黨團，呼應民眾黨提出的國家治理、還權於民及財政紀律的政見方向，游錫堃也表示樂觀其成，盼能全力推動；基於游錫堃的善意及承諾改革，立法院長選舉支持游錫堃。

第10屆立委選舉結果，民進黨擁有61席，單獨過半，國民黨38席，去年剛成立的台灣民眾黨一舉拿下5席，成為國會第三大黨，時代力量拿下3席不分區立委。

游錫堃小檔案

民國37年4月25日宜蘭出生

學歷：

東海大學政治學系畢業

東海大學政治學系畢業 經歷：

台灣省議會第7、8屆省議員

宜蘭縣長

台北捷運公司董事長

民進黨秘書長

行政院副院長

總統府秘書長

行政院長

民進黨主席

游錫堃當選立法院長 秘書長可望由林志嘉續任

民進黨新科立委游錫堃今天當選新任立法院長，下午將舉行就職宣誓並發表簡短演說，就任新院長後，第一個人事案可望宣布由林志嘉續任秘書長。

林志嘉4年前接任立法院秘書長後，沉穩、內斂、行事謹慎低調、尊重專業而且不怕磨，對於立法院內朝野爭議的事項總能耐心地一再溝通、協調再定案，上任後協助立法院長推動國會透明化，設置國會頻道設置、定期召集院務會議、成立採購發包中心、設置國會托嬰中心等深獲肯定。

包括前台北市長馬英九、郝龍斌任內無法處理的立法院用地問題，後來台北市長柯文哲原規劃以立法院價值新台幣37.5億元的市有土地，和中央「等值交換」國有財產署持有的南港三期重劃D區（價值約28億元）、南港瓶蓋工廠（價值約7800萬元）、南港轉運站東站用地（價值約3.6億元）等共5塊、同為價值37.5億元的國有土地。

但換地案遭台北市議會否決，後來改採無償撥用方式，讓十幾年來無法解決的用地問題，不到兩年迎刃而解。

過程中，林志嘉展現與柯市府團隊溝通協調耐力與能力，深獲高層肯定，這次秘書長人選，過程中傳出多位卸任立委可能出任，傳出的人選包括施義芳、李俊俋、葉宜津等人，但幾經波折，最後仍由林志嘉出線。