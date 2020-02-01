脫歐鬧劇落幕 英國31日正式脫歐

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）歷經許久的脫歐僵局鬧劇後，英國終於在昨(31)日的當地時間晚上11點，正式脫離了歐盟，結束它47年的會員身分，歐盟已經派人收起英國在總部的國旗。

隨著脫歐已經成為現實，英國在這天又分成了兩派，在街道上可以看到支持脫歐與反對脫歐的人馬各自舉辦遊行，全國各地都可以看到遊行的隊伍，一些反對脫歐的人，則舉辦了向歐盟道別的儀式。

然而，就算國旗被收起來了，嚴格說起來英國還沒有正式的「擺脫」歐盟，因為現在是雙方公定的轉折期，在這段時間內，包括移動、旅行自由等毋需簽證的規定都還適用於英國本土，一直要到今(2020)年的12月才會正式失效，在這之前，英國必須儘快跟歐盟就新的貿易協議達成共識。

工黨領袖柯賓(Jeremy Corbyn)指出，整個國家必須儘快在脫歐後回到正軌上，並與歐盟保持良好的關係而不是一心一意只想跟美國簽自由貿易協定，前首相卡麥隆(David Cameron)則說，英國仍然可以在這次的決定後走向成功。

英國新的身分對現任首相強森(Boris Johnson)而言，也是個新的挑戰，強森告訴自己的內閣，現在是「在英國史上寫下新篇章的一天」，至此終止脫歐公投舉辦後，英國長達三年半的國內意見分裂。

在討論後續措施的會議上，各首長討論了未來貿易協定的各種可能性，並承諾在在脫歐後的3年內簽訂足以涵蓋英國80%貿易額的自由貿易協定，不過歐盟警告，英國如果跟歐盟的規範漸行漸遠，進入歐盟單一市場的困難度就會越高。