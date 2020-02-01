白宮祭外國人旅遊禁令 駐美代表處提醒國人注意

美國今天宣布將禁止過去14天曾赴中國的外國人入境美國，駐美代表高碩泰表示，會盡快和美方相關部門瞭解具體資訊與做法，並向台北說明，讓有意赴美的台灣旅客能事先掌握。

擔憂2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）疫情擴散，繼美國國務院升高赴中國旅遊警示至最高第4級「請勿前往」後，白宮今天宣布過去14天曾經造訪中國的外國公民，除美國公民或綠卡持有人的直系血親外，將禁止入境美國。

由於兩岸往來密切，未來可能有台灣民眾因在14天前赴中國後，又赴美旅遊、探親或洽商。對此，高碩泰表示，讓國人取得第一手資訊非常重要，美方警示的升級、相關禁令，會第一時間向台北說明。

他說，駐美代表處會讓有意赴美的台灣旅客能事先掌握相關資訊，若真有國人碰到這類處境，駐美各單位都會提供必要援助。

高碩泰表示，由於白宮才剛宣布這項禁令，會盡快跟美方相關部門進一步了解具體資訊與做法，並回報國內有掌握。

至於今年駐美代表處的工作重點，高碩泰表示，台美雙邊貿易協定（BTA）是來年的重要目標之一。首要希望停滯一段時間的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）能重新恢復。

他說，TIFA是台美雙邊的重要平台，日前終於成功叩關、進口到美國的台灣芭樂就是透過TIFA的平台達成的結果。