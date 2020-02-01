第10屆立委報到 游錫堃挾國會優勢料當選新任立法院長

立法院第10屆立委1日上午報到，民進黨立委陳歐珀（中）拔得頭籌。 立法院第10屆立委1日上午報到，民進黨立委陳歐珀（中）拔得頭籌。 (來源 中央社)

立法院第10屆立法委員今天報到，立法院議場前已經鋪起紅地毯，迎接新科立委；上午、下午將分別選出新任立法院正副院長，民進黨團因國會過半，推出立委游錫堃、蔡其昌搭擋，可望順利當選。

第10屆立法委員將在8時開始報到、9時30分宣誓就職，全體委員也會在議場前合影留念；上午10時30分，將先舉行院長選舉投票，並在12時開票、下午2時30分再舉行副院長選舉投票，16時開票，新任正副院長將在17時宣誓就職。

為了讓就職典禮順利進行，立法院同仁在昨天下午就已經先進行預演，議場前也鋪起紅地毯，並拉起紅龍劃分採訪區與典禮區域。新科立委中，民進黨立委賴品妤將與無黨籍立委林昶佐「師徒」一同走上紅毯，民進黨立委高嘉瑜、國民黨立委葉毓蘭、吳斯懷、台灣基進立委陳柏惟、台灣民眾黨立委蔡壁如等人，將成媒體焦點。

民進黨團30日召開黨團大會，黨團總召柯建銘說，一致支持游錫堃擔任立法院長，而蔡其昌擔任立法院副院長表現也非常傑出，所以這是民進黨推出的最佳拍檔，會中鼓掌通過，毫無疑義。因民進黨團本屆囊括61席單獨過半，推出的正副院長人選，可望順利當選。

國民黨昨天則在黨中央舉辦新科立委座談會，討論新任立法院正副院長人選，及選出新任立法院黨團總召與書記長，會中推舉國民黨立委賴士葆與楊瓊瓔搭檔參選正、副院長。

另外，為因應武漢肺炎疫情，立法院也提醒媒體進入議場、會議室等密閉空間時，建議配戴外科口罩；若有發燒、咳嗽等症狀或曾到中國疫區採訪者，建議不要到立法院內工作。

第10屆立委報到 綠委陳歐珀拔得頭籌

立法院第10屆立委今天報到，民進黨立委陳歐珀拔得頭籌，率先報到。緊接著則是民眾黨5位不分區立委一同前往報到；隨後，正為國民黨主席補選而努力的立委江啟臣，也完成報到手續。

立法院第10屆立法委員今天報到，立法院議場前已經鋪起紅地毯，迎接新科立委；8時開始報到後，陳歐珀推著坐在輪椅上的母親，帶領著多位親友首先完成報到手續，搶得頭香。

緊接著，民眾黨不分區立委賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如等，也完成報到手續；隨後前來報到的，則是目前正投入國民黨主席補選的江啟臣，他有別於前兩名完成報到的立委，都帶著親友一同走紅毯，他隻身走上紅毯，沿途不時的向現場媒體揮手致意，並祝賀新年快樂。

第10屆立委在8時開始報到、9時30分宣誓就職，全體委員也會在議場前合影留念；上午10時30分，將先舉行院長選舉投票，並在12時開票、下午2時30分再舉行副院長選舉投票，16時開票，新任正副院長將在17時宣誓就職。