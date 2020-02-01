〈時評〉武漢疫情重創經濟　投資人要小心

根據最近的消息指出，中國方面普遍要求工廠開工延後到2月9日以後，至於何時復工，靜待指示，也就是說，復工期何時？尚未可知。在此期間即使備工、備料也不行，運輸交通中斷，生產全面暫停。

這一消息充分顯示中國政府已經開始不計代價，全面嚴格控制武漢肺炎疫情擴散，實施焦土政策，估不論對其自身經濟影響有多大，對於台商而言，影響卻相當可觀。可以預見上市櫃公司只要在中國設廠，今年1月因受農曆春節影響，工作天數少，營收減少，2月又復工無期，營收一定更慘，3月疫情又不可能立即解決，應該還是一個慘字形容。預料今年第一季，只要在中國設廠的上市櫃科技或傳產公司，財報數字一定很難看，投資人必須要有心理準備，不可有樂觀僥倖期待。

至於武漢肺炎疫情什麼時候可以控制住呢？香港大學醫學院院長梁卓偉的看法可以當作參考，他說，疫情應該在今年4丶5月達到高峰期，但還不是結束，要結束最少還要再三個月，也就是說，企業生產要上正常軌道，至少要到第二季，甚至第三季才行，那第二、第三季的財報數字會繼續難看，一年有四分之三的月份營收、獲利都差，全年度會有什麼樣好的營運表現，投資人能夠期待嗎？

如果以2003年SARS經驗來看，當時從4月28日開始，6個營業日跌掉632點，跌幅13％，一直到7月15日，疫情結束，股價指數從6339點跌到4044點，經濟成長率從第一季的5.17%，跳水到第二季的-1.15%，第三季又反彈到5.52，股價指數則反彈2千點。

這一次武漢肺炎擴散期間，台股適逢農曆春節休市，但是30日開盤當天就大跌696.97點，集中交易市場股價指數來到11421.74點，跌停高達400檔，市值一天蒸發2兆元。這會是指數的低點嗎？當然不可能，最低點應該會在疫情最嚴重高峰期4月間出現，然後隨著趨緩而回復信心，指數再慢慢攀高。

湖北是海、陸、空交通薈萃的運輸中心，也是高科技廠商集中的工業重心，台商有2800家在此設廠，武漢又是半導體晶片之城，與合肥、南京齊名，生產NAND ，FLASH、NOR FLASH世界聞名，而且又以面板產業著稱，此次封城重創工業，對台商有多大影響？還不明朗。然而，不論是台灣的政府官方，或民間企業界、投資人，都不能掉以輕心，漠然視之，應該及早調查了解，預作防範準備。

台股現在大跌之後，可以進場了嗎？還早哪！投資人千萬別急。