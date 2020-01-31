臺灣證券交易所：1/31發行量加權股價指數跌幅約5.15% 上市股票總市值達34.90兆元

根據臺灣證券交易所統計，2020年1月31日發行量加權股價指數收盤為11,495.10點，較上週(2020年1月20日)的12,118.71點下跌623.61點，跌幅約為5.15%，台灣50指數收盤為8,968.50點，較上週的9,422.28點下跌453.78點，跌幅約為4.82%，寶島股價指數收盤為13,104.26點，較上週的13,822.43點下跌718.17點，跌幅約為5.20%。產業別指數全面下跌，以化學類指數數下跌2.74%為最小，以觀光類指數下跌9.98%為最大，未含金融類指數下跌544.11點，跌幅約為5.31%，未含電子類指數下跌766.90點，跌幅約為4.99%，未含金融電子類指數下跌682.30點，跌幅約為5.40%。

本週集中交易市場總成交金額為4,536.18億元，全體上市股票成交金額為4,082.89億元，股票成交量週轉率為1.14%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類1,207.24億元，占全體上市股票交易金額29.57%

第二名，電子零組件類589.02億元，占全體上市股票交易金額14.43%

第三名，光電類400.21億元，占全體上市股票交易金額9.80%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，生技醫療類4.11%

第二名，光電類2.93%

第三名，電子零組件類2.92%

累計今年年初開盤迄今共15個交易日，集中市場總成交金額為2兆3,565.02億元，市場日平均成交金額為1,571.00億元，股票成交量週轉率為5.16%，股票日平均成交量週轉率為0.34%。

2020年1月31日全體上市公司市場總值為新台幣34兆9,033.47億元，較上週(2020年1月20日)市值36兆7,844.73億元減少1兆8,811.26億元，減幅約為5.11﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)