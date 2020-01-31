台灣疫情指揮中心重申: 不必人人戴口罩　學生若生病請在家休息

一家藥妝店外今天(31日)有大批消費者排隊, 等著買口罩（圖/台灣英文新聞•宇妍攝影) 一家藥妝店外今天(31日)有大批消費者排隊, 等著買口罩（圖/台灣英文新聞•宇妍攝影)

（台灣英文新聞/生活組 綜合採訪報導）開學在即，許多家長擔憂買不到兒童口罩。經濟部今天(31日) 說，目前已徵用10家廠商、日產400萬片口罩，未來將協調生產兒童口罩；但指揮中心呼籲生病應在家休息，不建議戴口罩上學。

武漢肺炎延燒，不但口罩缺貨，酒精、酒精棉片等產品也被搶購一空。《台灣英文新聞》記者今天中午在大安區隨機走訪四家藥妝店與賣場，店員的回覆一律都是「沒貨」。

其中一家門口出現大排長龍的景象，店員回覆記者說，這些消費者都是等著要買口罩。但藥妝店其實也無法保證今天何時會進貨。

中央流行疫情指揮中心下午召開記者會，媒體提問也聚焦口罩徵用、銷售等問題。中央社引述指揮中心重申，健康民眾不需一律戴口罩，請優先讓有慢性病、就醫、陪病、探病需求的民眾購買。並提醒有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩，在擁擠通風不良處也建議戴口罩。

經濟部工業局副局長楊志清說，根據經濟部統計，去年(2019年) 國內口罩每天平均進口120萬片，國內產能方面，每天平均生產188萬片，其中70%國內使用、30%出口。

楊志清指出，按去年情況，國內每天口罩需求量約250萬片，近日因疫情影響、需求提升。昨天(30日) 已對10家口罩業者發出疫情物資徵用書，並協調業者以三班制、24小時輪班，將生產量能提升到最大，每天可生產400萬片，其中140萬片作為醫療、防疫公務使用，另外260萬片將作為民生供應。

他強調，目前口罩在全球都是重要物資，因此才以徵用方式將國內生產的口罩留在國內提供防疫使用。

楊志清解釋，第一波釋出到超商的口罩之所以賣新台幣8元，主要是年前必須請業者加班趕工，加上物流集中、運輸、鋪貨到超商以及業者包裝等成本評估，經討論後才定出此價格。

至於今天已徵用10家業者每天生產的400萬片口罩，明天(2月1日) 起將降至6元，暫定實施至2月15日，並採取每人限購3片措施，確保民眾需要使用時都能買到。

楊志清表示，國內有生產事實、藥證的口罩業者共25家，今天會再對國內另外15家口罩業者發出徵用書，但因這15家產能較小，預計每天產能約可增加40萬片。

隨著開學季到來，許多幼兒園要求孩子戴兒童口罩上學，但很多家長抱怨根本買不到兒童口罩。

楊志清表示，據瞭解，國內兒童口罩產能約占整體口罩產量的10%，但因生產成人、兒童口罩的機台一樣，僅模具需要調整，未來會和教育部協商掌握在學學生人數，將協調業者調配生產兒童口罩。

不過，指揮中心應變監測官莊人祥表示，站在指揮中心立場，並不建議兒童上學戴口罩，若生病應在家休息，外出再戴口罩。教育部司長黃雯玲表示，對於強制學童戴口罩的幼兒園，將請地方教育局協助宣導協調。

此外今天的專家會議也建議：一般學生無須戴口罩，如果生病請在家休息。

不只口罩，酒精、酒精棉片等產品現在也被搶購一空。經濟部工業局副局長楊志清說，這類產品平時使用量並不高，加上春節產能降低，面臨民眾瘋搶才會突然大缺貨，實際上這些產品的原料供應無虞，未來業者會加班生產供應民眾需求。

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