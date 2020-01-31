北捷啟動常客優惠 明起刷卡聽「1秒音樂+登登」即回饋成功

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）台北捷運常客優惠措施將於明（2/01）日起實施，民眾每月第一次通過閘門時，聽到「1秒音樂+登登」聲音，表示回饋金額已自動加值到票卡中。北捷表示，民眾每月搭乘次數將決定現金回饋的比例，最高可回饋30%。

台北捷運將於2月1日正式實施「常客優惠」，民眾1月份搭乘次數所獲得的回饋金，將於2月1日起，第一次通過閘門時自動加值到票卡。

民眾若要查詢已累積當月使用次數，除了可利用車站詢問處旁的查詢機、自動售票加值機；同時，捷運旅客刷票卡進出站時，閘門螢幕也會出現票種、車資、票卡餘額，累積搭乘次數及金額訊息。

此外，閘門也會利用「聲音」告訴您目前的票卡資訊：除了原有的票種及異常票卡聲響外，自2月1日起，每月第一次通過閘門時，若聽到「1秒音樂+登登」聲，表示前一個月搭乘次數所得回饋金已自動加值至票卡。

北捷指出，常客優惠措施是依照旅客搭乘次數每月分級回饋，「搭越多、現金回饋越多」。

每張票卡依照上月累積「搭乘次數」，依優惠比例回饋現金，最高回饋30%，相當於全票7折，比原本8折更優惠(1280公共運輸定期票、敬老卡、愛心卡、兒童卡等法定優惠票種、以及轉乘優惠，優惠方式及優惠金額都維持不變)。此外，悠遊卡、一卡通、愛金卡及有錢卡等4種電子票證均可適用。