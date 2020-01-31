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日本將「武漢肺炎」列指定傳染病　2月1日提前生效　外務省亦提升中國的傳染病危險等級

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/01/31 16:15
美聯社檔案照。

美聯社檔案照。

（台灣英文新聞/朱明珠 綜合外電報導）鑒於世界衛生組織30日宣布武漢肺炎構成「國際關注公共衛生緊急事件」，日本政府31日宣布，將2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎定為指定傳染病，並提前自2月1日開始生效。

日本共同社報導，日本政府1月31日上午召開“新型冠狀病毒感染症對策總部”會議，會後基於《感染病法》將其列為「指定傳染病」的政策做出決定，擬較原定的2月7日提前至2月1日施行。此舉是鑑於世界衛生組織（WHO）將疫情定為「國際關注公共衛生緊急事件」而採取的應對措施。

報導提到，日本首相安倍晉三在31日的眾院預算委員會會議上明確指出，將把政令施行時間提前至2月1日。他表示：「根據形勢變化，將毫不猶豫地決定並執行應採取的對策。」

安倍還強調：「未來欲入境日本的非日本籍人士，若患有該感染症，將拒絕其入境。」

國土交通大臣赤羽一嘉在31日的記者會上也表示，呼籲曾接待過中國武漢市訪日旅行團的所有巴士司機和導遊接受健康檢查。

赤羽還透露稱，有關確認感染2019新冠病毒的奈良縣男司機，已要求其所屬的大阪巴士公司全體員工到醫療機構就診。

此外，日本外務省今天也針對湖北省以外的中國其他地區「傳染病危險情報」等級，從原本的等級1「須十分注意」，提升到等級2的「非必要勿前往當地」。而中國湖北省全境的「傳染病危險情報」等級，自24日提升至等級3「勸告所有日本民眾勿前往湖北省」後，今天仍維持等級3未調升。
日本外務省
安倍晉三
國土交通大臣
中國
武漢
武漢肺炎
2019新型冠狀病毒
世界衛生組織（WHO）

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