染指重要國際組織　國際法專家：中國正顛覆國際秩序　

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）世衛組織30日再度召開武漢肺炎緊急會議，依舊排除台灣參與，日本首相安倍晉三、加拿大總理杜魯道等大國首相公開挺台加入世衛。台灣國際法學會副秘書長林廷輝接受自由時報訪問時感嘆道，中國長期佈局重要國際組織，掌握發言權，除了自肥中國，更排擠台灣參與，美國等國遲至近年才開始反制。

台灣國際法學會副秘書長林廷輝指出，過去二十多年來，中國積極布局國際組織，爭取擔任要職，對台灣最直接的影響就是排擠參與，也威脅國際秩序、改寫國際規範。而在台灣積極爭取參與的國際組織中，幾乎都有中國勢力存在，包括前世衛組織秘書長陳馮富珍、前國際刑警組織主席孟宏偉，以及現任國際民航組織秘書長柳芳。目前至少有十六名中國籍人士在各類國際組織擔任高官。

據聯合國報告，當前聯合國系統的中國籍雇員有四五○人，至於聯合國十五個專門機構主要負責人，中國籍佔三名，包括聯合國工業發展組織秘書長李勇、國際電信聯盟秘書長趙厚麟和國際民航組織秘書長柳芳。此外，劉振民任聯合國副秘書長，夏煌任秘書長非洲大湖區特使（副秘書長級），徐浩良任聯合國助理秘書長。

林廷輝表示，中國在九零年代就著手積極布局國際組織，爭取要職，中國也願意花錢支持相關計畫、撒錢捐助，甚至「收買」國際組織，而美國卻逐年縮減在這些重要組織的參與及捐獻，讓中國趁隙而入，勢力坐大。

林在訪問時特別舉聯合國人權理事會為例，指中國糾合世界上人權紀錄惡劣的國家，控制理事會。而受到中國控制的理事會，去年九月通過決議，譴責美國等西方國家肆意搞單邊制裁，「中國利用國際組織既有的民主機制，來顛覆國際秩序」。

中央社報導，美國總統川普政府最近對國際多邊機構運作的公正性掀起一股懷疑論，今年一月中，美國國務院證實，已責成一名高階官員，致力確保多邊機構公正性，以對抗中國和其他國家在聯合國體系中的「惡意影響力」。