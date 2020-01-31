南市首推家庭母語月 用母語牽起家庭情感

臺灣是個多元文化的社會，有豐富多樣的人文資產，為讓母語在家庭扎根，臺南市教育局首度規劃2月份為「家庭母語月」，鼓勵學生與家中長輩說母語。

南市府也於31日特別辦理記者會，由閩南、客家、原住民、新住民學生分別穿著特色服飾，以母語向市長黃偉哲分享心得，市長也以多子植物贈予學生，象徵臺南囝仔如多顆種子在各個家庭讓母語萌發，並在臺南開枝散葉。

臺南市長黃偉哲表示，國小母語雖列必修，每週也僅止於一節課，母語傳承需要學校、家庭一起來努力，讓每個孩子都能學習爸爸、媽媽，或阿公、阿嬤的話，並能以自己的族群為榮。

教育局表示，推動家庭母語月的具體作法是鼓勵學生於假期間，記錄在家使用母語的情形，可以是一段話、閱讀心得分享、收看母語節目的感想或是創作，一個月記錄下來將會有豐富的成果，學校也可推薦學生優質的母語節目，並規劃創意作法，依學生創意給予獎勵，鼓勵每個人都有權使用自己的母語表達思想，甚至進行創作。

另為迎接221世界母語日，臺南市教育局也規劃了系列活動，包括學生母語圖畫創作展、本土教育論壇、母語小小解說員精彩訪談，更將於2月16日在鹽水永成戲院，辦理世界母語日成果展演，屆時將有母語微電影、舞蹈、歌唱及闖關，共同歡慶母語日。（新聞轉載自新住民全球新聞網）