亂傳武漢肺炎假消息 刑事局出手追查逮6人

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）肺炎疫情延燒，假消息猖獗。疾管署近日向刑事局告發多起透過LINE及臉書散佈關於武漢肺炎假消息案件，刑事局接獲通報後，共查獲5起案件6人涉案，嫌犯到案後對於未能查證便轉傳信息相當懊悔，警方偵訊後將依違反傳染病防治法第63條「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」移送檢方偵辦。

刑事警察局表示，有民眾透過社群軟體LINE在某宜蘭群組內散佈「武漢病毒博愛醫院送去一個確診的到了!沒事不要去醫院!!!」的假訊息，疾管署通報後，刑事局追查到涉嫌於該群組內張貼假訊息對象吳男真實身分後，通知他到案說明。

吳男到案後坦誠，在其他群組提供該筆訊息後，其未經查證即轉傳至該宜蘭群組內，造成民眾的恐慌，深感懊悔，全案訊後將依違反傳染病防治法移送檢方偵辦。

此外，刑事局近日還獲報，在臉書社群某個社團上，竟有民眾公開刊載「嘉義基督教醫院」有「武漢肺炎」確診導致惶恐不實訊息，顯觸犯傳染病防治法第63條規定。

警方查驗相關資訊後，證實在雲林縣北港地區施姓女子嫌疑重大，旋即與雲林縣警察局北港分局共組專案小組，將施姓女子傳辦到案。全案將依違反傳染病防治法移送臺灣雲林地方檢察署偵辦。

刑事局呼籲民眾不要隨意製造、散布或轉傳涉及新型冠狀病毒肺炎疫情的不實訊息，警方將依法速查嚴辦。民眾可加入疾管署的官方LINE帳號「疾管家」獲得最新的防疫資訊、亦可查詢常見的傳染病。