【遲來的宣告】WHO：「武漢肺炎」疫情提升為「國際公共衛生緊急事件」

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 隸屬聯合國的世衛組織在台灣時間今天 (歐洲瑞士時間30日) 宣布武漢肺炎構成「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC），是史上第6度宣告，確認疫情對中國之外的國家有風險，需要國際社會一致應對(英文原文定義如下)，但呼籲各國不要限制對中國的旅行或貿易。

外電報導「國際關注公共衛生緊急事件」 PHEIC的發音和“fake”一樣。它的定義是:

“an extraordinary event which is determined to constitute a public health risk to other States through the international spread of disease and to potentially require a coordinated international response.” (www.vox.com)

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）還表示，此舉並非對中國的不信任投票，相反地，世衛對中國控制疫情的能力充滿信心；並提到前幾天在北京與中國領導人習近平會面，「絕不懷疑」中國對透明度以及對保護人民的承諾。

不過英國BBC報導，今天美國國務院剛剛發布最新提升的四級警示，呼籲美國公民避免到中國旅遊，也提醒目前正在中國境內的公民應該考慮離境。

其他許多國家也採取關閉邊界或停飛航般的措施，包括Google, Ikea, 星巴克Starbucks與特斯拉Tesla等知名企業，也宣布暫時停止營業。

武漢肺炎目前已經傳播到十多個國家，確診案例一周內成長到10倍。

世界衛生組織（WHO）27日坦承，先前對中國武漢肺炎疫情上的風險評估有所失誤。總部位於瑞士日內瓦的世衛組織在1月23日、24日、25日的報告稱，武漢肺炎引起的全球風險僅是「一般般」。27日晚間的報告才改口稱，中國武漢肺炎的風險「非常高」。

加拿大渥太華大學法律與流行病學教授艾特倫( Amir Attaran)就抨擊WHO今天這項聲明「來得太晚了」，他毫不客氣地說「WHO因為政治的原因麻痺了原本該有的科學判斷，不論在SARS病毒, 伊波拉病毒(Ebola) 和茲卡病毒 (Zika) 的疫情，都犯了(淡化疫情的) 相同錯誤」。

世衛組織（WHO）公共衛生緊急計畫（Health Emergencies Programme）執行主任萊恩（Michael Ryan）本周曾訪問北京，與中國國家主席習近平等高層官員會面後舉行記者會。

他指出，2019新型冠狀病毒疫情去年(2019年)底在武漢爆發至今，全球確診病例99%都在中國，萊恩初步估計死亡率在2%。相較之下，SARS病毒致死率約為10%。