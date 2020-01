【遲來的宣告】WHO：「武漢肺炎」疫情提升為「國際公共衛生緊急事件」

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 隸屬聯合國的世衛組織在台灣時間今天 (歐洲瑞士時間30日) 宣布武漢肺炎構成「國際關注公共衛生緊急事件」(Public Health Emergency of International Concern, PHEIC),是史上第6度宣告,確認疫情對中國之外的國家有風險,需要國際社會一致應對(英文原文定義如下),但呼籲各國不要限制對中國的旅行或貿易。

外電報導「國際關注公共衛生緊急事件」 PHEIC的發音和“fake”一樣。它的定義是:

“an extraordinary event which is determined to constitute a public health risk to other States through the international spread of disease and to potentially require a coordinated international response.” (www.vox.com)