武漢肺炎延燒 美國務院發最嚴重警示 呼籲勿前往中國

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）世界衛生組織30日宣布武漢肺炎構成國際關注公共衛生緊急事件後，美國國務院晚間立刻將赴中國旅遊警示提升至最嚴重的第4級「請勿前往」。

世界衛生組織（WHO）30日宣布，被稱為「武漢肺炎」的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）構成「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC），是史上第6度宣告。

不過，世衛秘書長譚德塞強調雖然宣告PHEIC，但沒有理由採取不必要的措施干擾國際旅行和貿易，呼籲所有國家執行以證據為基礎且一致的決定。

儘管如此，美國國務院仍在晚間宣布將赴中國旅遊警示提升到最高的第4級，呼籲美國民眾不要前往。

美國國務院將全球旅行安全分為4級，第1級是最安全的「行使常規預防措施」，2級是「提高警覺」，3級則建議民眾「三思而後行」，4級是最嚴重的「請勿前往」。

國務院領事事務局在官網上表示，旅客應做好準備，未來會在沒有提前通知的情況下，實施旅館管制的準備，民航班也已減少或暫停往返中國的航線。

國務院也建議在中國的美國公民，應考慮利用商業交通工具離開，同時也已下令所有非必要的政府人員延後赴中國的行程。

旅遊警示也提及，為遏止2019新型冠狀病毒，中國已暫停武漢周圍區域的空中與鐵路交通等公共運輸；國務院23日已下令所有非緊急事務的職員及其家屬從武漢離開，美國政府對在湖北省的美國公民提供緊急服務的能力有限。