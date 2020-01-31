台灣九天陣頭廟會劇場　金鼠紙藝工作坊超熱門

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）國立傳統藝術中心推出紙藝工作坊「開箱」與九天帶來的陣頭藝術賀歲節目，工作坊邀請新銳藝術家鄭星慧和陳冠蓉帶領大家，目前手作活動已額滿，有興趣的民眾可前往現場候補，活動將於2月1日及2日臺灣戲曲中心登場。

國立傳統藝術中心在明（1）日起的新春周末為大家安排動靜皆宜的藝術活動。從早上十點開始，「金鼠開箱─紙藝體驗進行式」邀大家一起動手打造「紙藝相框」與「手感年曆」，目前僅剩現場候補名額，而晚上七點在臺灣戲曲中心戶外廣場，九天民俗技藝團將用陣頭表演為大家新春祈福，展望安康喜樂的一年，歡迎民眾闔家觀賞。

因應武漢肺炎疫情，臺灣戲曲中心為保障每一位蒞臨中心的戲迷身體健康，已於場館進行防疫準備──服務台備有酒精，工作人員均每日量測體溫，值勤時佩戴手套與口罩，並為入場的觀眾量體溫，若有高燒、身體不適者將協助佩戴口罩與就醫。

傳藝中心陳濟民主任表示，新年是國人最重要的節日，為了迎接鼠年的到來，傳藝中心在士林臺灣戲曲中心場館推出最有年味的表演──紙藝工作坊「開箱」與陣頭藝術賀歲節目，藉此一掃武漢肺炎疫情的陰霾，中心也嚴陣以待，預備一系列防疫措施，歡迎民眾如期蒞臨觀賞深具臺灣在地特色的陣頭藝術演出。

2月1日起每天上午十點「金鼠開箱─紙藝體驗進行式」由新銳藝術家鄭星慧和陳冠蓉分別帶來「刻‧景─紙藝相框」與「印‧畫─手感年曆」藝術工作坊，以十二生肖故事為發想，透過紙雕、剪紙、絹印、插畫、設計等藝術形式，讓大家一起動手，展開這一年的開箱好戲！兩個工作坊每天各進行四場活動，目前已報名額滿，有興趣的民眾可前往臺灣音樂館B1現場候補，把握機會參與這難得一見的活動。

晚上七點由九天民俗技藝團領銜演出《年味復興‧陣頭狂響》，承襲傳承與創新的使命，希望能透過台灣最在地的「廟會劇場」，以鑼鼓震天的能量與最誠摯的心意，為大家驅邪納福，祝大家鼠年健康平安。九天民俗藝術團將帶來振奮人心的戰鼓演奏，眾多經典陣頭也將一一登場──台灣振宗藝術團的宋江陣、鐵四帝文化藝術創意舞蹈團的八家將、藝陣活動整合行銷的神將以及台北慶和館的龍隊、獅陣，讓民眾看好看滿、大飽眼福！演出中穿插了主持人的民俗講解，喜愛陣頭藝術的民眾可與藝術家近距離互動，體驗擊鼓。