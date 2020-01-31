中媒謠傳寵物傳播肺炎 民眾恐慌將5隻貓扔出陽台摔死

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）中國國內新型冠狀病毒肆虐，有中媒篡改專家訪談，宣稱「寵物也會感染肺炎」，造成民眾恐慌。天津一處社區有飼主為避免遭感染，直接將自家小狗丟到樓下，當場慘死。許多中國網友痛批：「人血饅頭好吃嗎？人傳人就沒見你跳樓！」

綜合媒體報導，2019新型冠狀病毒造成中國國內將近1萬例確診，2百多人死亡，民眾恐慌之餘謠言四起。有武漢貓友表示，群內5000多人沒有1例感染肺炎，導致民眾瘋搶貓咪，許多寵物店的貓咪出現斷貨，連品相差的小貓都被搶購一空。

此情況也讓愛貓人士痛批太愚蠢，表示養貓狗對提高免疫力或許有一定幫助，但是與本次疫情無關，他們擔心若肺炎疫情穩定後，會有大規模貓咪遭到棄養。

事實證明，愛貓人士的擔心不無道理，近日有中媒《中國網》扭曲專家訪問，指稱「寵物也會傳染新型冠狀病毒肺炎」，讓許多飼主相當恐慌。

1月30日凌晨天津和苑國和國小區有飼主為避免被傳染，將狗摔到樓下慘死；在上海也有飼主嚇得直接將5隻貓咪扔出陽台摔死。

許多中國網友痛批「一場疫情，把是人是鬼的真面目都照出來了」「人傳人的時候他們怎麼不跳樓！」。

世界衛生組織緊急發佈微博，表示目前沒有證據顯示貓狗等寵物會感染新型冠狀病病毒（2019-nCoV），官媒央視及人民網等也紛紛出來闢謠，表示本次疫情病毒來源於華南海鮮市場銷售的野生動物，與貓狗無關。民眾出門戴口罩、少去人群聚集地才是正確的防疫方法。

微信上民眾瘋傳「養貓防肺炎」（圖/截取自微信）