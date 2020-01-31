「武漢肺炎」輕症恐誤診為流感或感冒 「接觸史」成判定關鍵

武漢肺炎陰影下，北市一家餐飲業者在店內貼出公告，表示已加強消毒管理，盼消費者放心。中央社 武漢肺炎陰影下，北市一家餐飲業者在店內貼出公告，表示已加強消毒管理，盼消費者放心。中央社

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心昨(30）日宣布台灣新增第9例武漢肺炎確診個案，這位女性被確診後，經回推才發現她的丈夫比她更早發病，但因當時的通報定義太嚴格，被當作感冒，沒有通報。

所幸這位男性已經痊癒、沒有傳染力，目前與該男子同住的10名家人都沒有症狀。疾管署表示後續會再補採檢，但病毒是否驗得出來，還不一定。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，昨新增第9名確診個案是跟著先生在武漢工作，回國後在27日有咳嗽等感冒症狀而至醫院就醫，就診後被通報，於昨天驗出是陽性確診。

綜合《聯合》與中央社報導，調查第9例時發現她的丈夫在12日返台，22日發病，出現咳嗽、流鼻水等輕微感冒症狀，就醫照X光並沒有發現肺炎症狀，由於當時通報定義為要有武漢旅遊史、呼吸道症狀、發燒，三者皆備，才會通報，因此當時未通報，診斷是一般感冒。

指揮官陳時中強調，24日已擴大通報條件，凡是從中國湖北返台且有呼吸道症狀就須通報。

疾管署副署長莊人祥說，一般而言，症狀輕微的患者傳染力應該較弱，至少要面對面15分鐘以上才可能傳染。台商夫妻可能因天天近距離接觸，才導致妻子被丈夫傳染。

陳時中進一步解釋，目前該個案病情穩定，從其丈夫發病歷程，加上國外陸續發現「無症狀傳染者」案例在先，這一點勢必將是未來防疫的重點。陳時中昨坦言，無症狀感染者應有一定的比例。

ETtoday新聞引述疾管署防疫醫師黃婉婷表示，新型冠狀病毒輕症，較像是流感輕症與一般感冒的綜合症狀，成年人一般感冒不太會發燒，只有打噴嚏、喉嚨鼻子癢，且持續數天；流感輕症則會有發燒與全身性症狀，可能有全身痠痛、疲累以及昏睡等。她指出，武漢肺炎很難單純與流感和感冒做區分，只能以旅遊及接觸史幫助判斷。

正因這起案例的丈夫不符當時通報標準，並未進行檢驗，外界擔憂恐成防疫漏洞。中央社引述黃婉婷說，個案丈夫就醫時若醫療機構人員都有配戴適當防護設施，應該沒有感染疑慮，近期將釐清個案丈夫相關接觸者，會視同確診個案高規格辦理。

至於國內其餘確診個案恢復狀況，陳時中透露，國內首例的女台商痰液裡已驗無病毒，其餘個案大多恢復良好；不過，黃婉婷表示，首例女台商目前仍有醫療需求，暫未安排出院。