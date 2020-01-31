台灣國光劇團精彩開箱　吸引民眾齊聚迎福

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）台灣國光劇團近日舉行開箱儀式，帶來精彩的傳統戲劇演出迎接新年，更將於2月28至3月1日推出春季公演【老派新局】，將於臺灣戲曲中心大表演廳登場。

庚子新春開工大吉，國立傳統藝術中心國光劇團已於大年初六30日上午十點，在臺灣戲曲中心大表演廳舉行開箱儀式。國光劇團表示，農曆歲末的封箱儀式於1月21日進行，所謂「封箱」即是由劇團箱管人員在擺放蟒袍、官衣、富貴衣和喜神的「大衣箱」貼上「封箱大吉」封條，代表結束一年的辛勞；並為梨園行業神祖師爺「換袍」，恭請祖師爺「啟駕」回返天界述職；「開箱」則是將年關「封箱」的戲服從戲箱中取出來，象徵開啟年度的新工作。



國光劇團演出吸引民眾觀賞（圖/國光劇團）

本次開箱演出《群仙伏妖》、《五福靈官》、《財神進寶》、《加官晉爵》等吉祥戲，《群仙伏妖》由亮麗武旦張珈羚主演，既有降妖除穢的吉祥意涵，又有精彩過癮的武打段落。國立傳統藝術中心主任陳濟民、國光劇團團長張育華、京劇天后魏海敏、當家老生唐文華等知名演員皆出席，亦有逾兩百位熱情民眾至現場參與活動，一同分享新春喜氣。

除此之外，《五福靈官》係表現靈官下凡，驅邪除疫之意，由青年武生李家德飾演大靈官，黃毅勇、華智暘、劉育志、徐挺芳等人飾演四靈官，身紮大靠展現靠功。《財神進寶》由青年花臉歐陽霆主演，往年一直是所有觀眾最期待的橋段，可見財神與散財童子將糖果及錢幣撒向觀眾席，表示將財富送給大家。而重頭戲《加官晉爵》，將安排意想不到的驚喜，由京劇女神魏海敏與國光當家老生唐文華擔綱男女加官，向觀眾迎福拜年。



京劇女神魏海敏與國光當家老生唐文華向觀眾迎福拜年（圖/國光劇團）

為因應武漢肺炎疫情，落實政府防疫政策，傳藝中心亦建構緊急通報系統與防疫措施，除了設有消毒酒精噴霧裝置，所有工作人員皆戴上口罩、手套，進場觀眾亦須測量體溫，以維護民眾與參與活動人員的健康。

國光劇團新春過後將推出春季公演【老派新局】，2月28至3月1日於臺灣戲曲中心大表演廳演出三天三場，貼出戲碼分別是：2月28日週五晚場19:30「老江湖」《連環套》主演：戴立吾，2月29日週六午場14:30「老生專場」《刀劈三關》《二進宮》《讓徐州》《徐策跑城》《逍遙津》，3月1日週日午場14:30「老派約會」《賣水》《虹霓關》《彩樓配》《三堂會審》，購票洽兩廳院售票系統。