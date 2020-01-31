攜超量口罩出境將開罰 禁出口1個月已揪4件違規郵包

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）中國武漢肺炎疫情告急，為確保國內口罩供應無虞，財政部1月24日起禁止口罩出口1個月，昨（31）日邀請各部會召開會議，決議旅客攜帶自用口罩出境不需申報，維持每人5盒（每盒50片）為限，若攜帶超量口罩出境，依法將處貨價3倍以下罰鍰，並沒收額外口罩。

財政部關務署表示，政府為了優先供應國內口罩需求，從1月24日起口罩管制出口一個月。近日卻有不肖業者於臺灣購買口罩後，再放到網路平台販售至中國。海關將嚴格攔查，防疫不容破口。

《自由》報導，雖然目前政府釋出口罩，每人1次可購買3篇，但仍然供不應求。截至30日，關務署台北關已截獲4件透過郵包寄出口罩的案件，共沒入2095片口罩，其中中國500片、香港225片、新加坡70片，以及澳洲1300片，遭海關沒入的口罩將送至衛福部疾管署作為防疫物資。

關務署表示，口罩出口管制期間，快遞或郵包因涉及輸出規定而必須依法申報，因此企圖經由網路交易，以快遞或郵包方式寄出口罩者，海關將依海關緝私條例等相關規定論處，除了沒收口罩並移送衛福部疾管署用作防疫物資外，情節嚴重者，還將處以貨價3倍以下罰鍰。

至於旅客攜帶口罩出境，於合理之自用數量範圍內，依規定無須向海關辦理報關，實務認定原則上一人以5盒（每盒50片)為限，未來將每週定期召開會議，視疫情發展狀況及國內口罩產能情形，滾動檢討合理自用數量。