南韓再增2例武漢肺炎確診　也是首起境內傳染案例

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）南韓中央防疫對策本部今（30）日公布，南韓再增2名2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）病例，2名皆是南韓籍男性，這也是韓國首起境內傳染的案例。

韓聯社引述南韓中央防疫對策本部說法，新增2名2019新型冠狀病毒肺炎案例，這是南韓出現的第5、6例新冠肺炎確診病例。

其中，第5例是一名32歲南韓籍男性，24日從武漢回國。第6例是一名56歲南韓籍男性，與第3例確診病例接觸後接受觀察，在此過程中被確診感染新冠病毒。

據報導，第5例患者患有哮喘、間歇性咳嗽症狀，但無發燒現象，此前只被列為觀察病例，而今日檢測結果呈陽性反應，已被隔離至首爾醫療院。

前4例患者也正在各醫院接受隔離治療。。其中第1至3例患者發燒等症狀出現好轉，第4例患者因有肺炎症狀正在接受觀察，目前病情穩定。

值得一提的是，第6例患者是南韓首例2019新冠肺炎交叉感染病例，其接觸過的第3例患者於20日從武漢「無症狀」入境南韓後在地區社會自由活動數日，25日起被隔離，26日確診感染。

據了解，第3例患者曾到過首爾江南和京畿道高陽市一山一帶的餐廳、咖啡廳等多處活動。衛生部門正就此進行調查，將在調查結束後公開更多的詳細資訊。