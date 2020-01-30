新二代關注兒童權利 遠赴泰國清邁「Warm Heart」見習

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）重視兒童權利的林宗洧，由於成長過程中因新二代身份而能力遭受質疑，他投入教育部「青年體驗學習扎根計畫」，遠赴泰國清邁參與「Warm Heart」組織見習2個月，研究當地兒童的困境形成因素。

畢業於國立彰化高級中學的林宗洧，成長經驗感受到「新住民之子」是被質疑能力的標籤，但社會刻板印象其實源自於沉默與噤聲，因此他開始積極參與公共議題，以不同的發聲管道向大家證明新住民二代和國人並沒有不同。

高二時參與青年署「青年體驗學習扎根計畫」，立下未來想當社會學者的志願，並思索高中畢業後給自己深度探索自我、服務他人的期間，接續參與「青年體驗學習計畫」，以「在地連結，國際接軌」為主題開啟體驗學習之旅。

體驗學習的前3個月，林宗洧先在全國中小學宣導《兒童權利公約》，幾場巡迴演講後，他體認到世界重視兒童權利的浪潮下，國民觀念應該進步的不只有兒童與學生，教育工作者更不應拘泥於過往的經驗，須加緊腳步捍衛兒童權利。

林宗洧表示，他相當支持那些隱藏在人群裡的倡議者，他們猶如一顆顆的小種子，而他想成為這些種子有力的催化劑與助力。

隨著宣導完成，林宗洧遠赴泰國清邁參與「Warm Heart」組織見習2個月，除了研究當地兒童的困境形成因素，見習期間讓他印象深刻的是組織堅持「助人、自助」概念，培育當地年輕人回到社區內，幫助農民使用「生物碳」改良土壤的健康度，也以探視的方式協助社區內的老人與身心障礙者，改善他們的生活狀況，一方面活化社區，另一方面接觸到「真正需要幫助的人」。

林宗洧說，「透過參與青年體驗學習計畫，讓我有機會到不同地方觀察、見習，看到本身不足之處，也更釐清未來需要學習的方向」。