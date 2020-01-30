國際生開講 國合會推出「阿兜仔老師in教室」網路節目

財團法人國際合作發展基金會（國合會）為提升國人對於友邦及友好國家的認識，同時協助我國高中推動國際教育交流，自上(108）年開始規劃拍攝「阿兜仔老師in教室」網路節目共10集，每集邀請一位國合會「國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫」受獎生，前往臺北市及新北市共10所高中擔任一日代課老師，透過與學生的互動交流增進對雙方文化的瞭解。首集將於本（109）年1月31日晚上8時於YouTube平台播出，後續各集將於本年每月最後一個星期五同時段推出，歡迎鎖定國合會YouTube頻道準時收看。

「阿兜仔老師in教室」為實境節目，主要內容包括代課老師所屬國家介紹、互動遊戲、合作學校簡介及特色課程介紹等，國合會在企劃階段特別依各校特色課程，尋找具課程相關領域專長之獎學金生擔任代課老師。由於是實境節目，外籍獎學金生與學生上課期間的自然互動，產生了在拍攝規劃時許多意料之外的火花，逗趣的對話和反應都原汁原味的收錄在各集節目中。10位擔綱一日代課老師的國合會獎學金生分別來自宏都拉斯、聖克里斯多福及尼維斯、越南等8個國家。

國合會為讓更多民眾瞭解我國對外援助概況，近年運用諸多自製影片向外界介紹在海外執行的各項計畫。為進一步提升傳播能量，本年盼透過推出帶狀性節目，進一步強化網路鄉民對於國合會YouTube等社群平台的關注度及黏著度。除了「阿兜仔老師in教室」系列以外，國合會本年也已規劃推出若干個不同系列節目，相關訊息屆時將於本會官方網站、臉書、Instagram及YouTube等各個平台發布。（新聞轉載自新住民全球新聞網）