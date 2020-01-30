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中國專家：寵物也會感染武漢肺炎？ WHO、台灣農委會：尚無證據顯示

By 朱明珠
2020/01/30 14:01
示意圖／Pixabay，由StockSnap提供。

示意圖／Pixabay，由StockSnap提供。

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）中國官方專家表示，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）會在哺乳動物之間傳播，若寵物與病人有過接觸，也需要接受隔離監控。

中國國家衛生健康委員會高級別專家組成員李蘭娟昨（29）日晚間接受中國官媒央視「新聞1加1」節目連線採訪，她表示，新型冠狀病毒是在哺乳動物之間傳播，所以對哺乳動物都需要加以防備。

李蘭娟呼籲，主人需對寵物加強管理，如果寵物在外面接觸到疫情和病人，那寵物也需要進行監控隔離。

而針對病毒是否會在動物間傳播，世界衞生組織（World Health Organisation）昨日也在臉書專頁表示，目前沒有證據顯示家中寵物，例如貓、狗，會被2019新型冠狀病毒感染。

世衛補充說明，無論什麼時候，只要接觸過寵物後，都應養成用肥皂洗手的習慣，以避免感染大腸桿菌、沙門氏菌等人畜共生的細菌。

對此，我國農委會今（30）日也出面澄清，目前還沒有資料公佈顯示寵物也遭感染新型冠狀病毒，原則上冠狀病毒是一個大家族，各種動物有其感染的不同冠狀病毒。

中央社轉述長庚大學新興病毒研究中心主任施信如說法，一般來說，物種間有屏障，疫情不易跨物種傳播，因此過去即便貓、狗身上也有冠狀病毒，但幾乎沒聽過傳染給人類的狀況。

台大醫院小兒部主任黃立民表示，推測新型冠狀病毒是從動物傳染給人類，若家中寵物是哺乳類，當然也有可能被感染，也有傳染給人類的可能性；但他認為野生動物的感染風險較高。
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武漢
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世界衛生組織（WHO）
寵物

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