〈時評〉抗議管制口罩　卻不向中國抗議違反人道？

武漢肺炎疫情不斷擴大，政府嚴查囤積外， 更宣布口罩暫停出口的管制措施，但有些衛道者， 竟然以人道主義為由，批評政府的管制措施；最令人遺憾的是， 當中國隱瞞疫情、阻止台灣加入世界衛生組織時， 卻反而聽不到這群人對中國高分貝提出抗議。

由於口罩在台灣已面臨嚴重缺貨， 政府前幾天宣布管制口罩暫時停止出口， 希望能將多數口罩留在台灣，作為對抗疫情之用。 至於要出國的民眾，一人的口罩不得帶超過5盒、一盒50片。

這項政策措施出爐後，馬上引來部分人士的不滿， 像是歌手楊培安直接在微博怒罵「這是什麼政府」， 並且直接嗆蔡英文總統；另一位歌手范瑋琪在私人臉書說這是「 低俗沒人格的臭流氓行為」，並且重話批評行政院長。

同樣地，前總統馬英九在受訪時也說， 台灣現在的口罩應該還有能力捐給中國，尤其是全世界都在捐， 如果台灣不捐，顯示氣度不夠，人道的援助不應該去考慮政治。

若是在承平時期，這些人批評政府不幫助中國或許有幾分道理， 問題就出在現在是防疫的關鍵時刻，政府每天召開會議， 對抗武漢肺炎的疫情，並且在春節時刻加班，找來相關業者開會， 希望能提前開工生產口罩。

抗疫是一項很專業的工作，一個不小心， 不僅是影響到台灣人民的健康，更直接衝擊到國內經濟發展，因此， 包括口罩的統計、管制和應用，都應該交由政府來處理， 而不是任憑其他人說三道四，更不允許部分人士為了考量對岸市場， 或是想要向中國示好，反而要在台灣洛陽紙貴的口罩運送到中國。

何況，站在防疫的第一線上，中國始終將台灣排除在外， 不願意讓台灣加入世衛組織，也不願與台灣分享相關資訊， 當中國不以人道立場來對待台灣的同時，台灣在自顧不暇之餘， 若是選擇犧牲台灣人民的權利，而去擁抱中國的大腿， 恐怕也不是正常的人道作為。

（作者李平華，資深媒體人）