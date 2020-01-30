移工出入醫院雇主需提供口罩 違者將吃30萬罰鍰

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為加強移工防疫安全，勞動部提醒雇主應善盡照顧移工生活照顧責任，提供相關防疫資訊及措施，勞動部並將持續透過接機服務、外語廣播、跨國勞動力權益維護資訊網站、1955 簡訊等多元宣導管道，以移工母語向其宣導防疫資訊。

勞動部為防範武漢肺炎疫情，提醒雇主應善盡生活照顧責任，移工如需出入醫療院所，包含前往醫療院所照顧被看護者或陪伴就醫，雇主應提供口罩供移工使用，並提醒移工全程佩戴及每天更換，若破損或弄髒則應立即更換，另一般外科口罩即可阻擋大部分病毒.

若移工外出至人多或密閉場所，應做好咳嗽戴口罩、肥皂勤洗手、少去傳統市場、醫院等人多場所、避免接觸野生動物、禽鳥等。

雇主未善盡前開管理責任，經限期改善未改善者，已違反就業服務法第57條第9款規定，應處新臺幣6萬元至30萬元罰鍰，並依就業服務法第72條規定廢止許可，及管制2年不得再申請移工。

為加強向在臺移工宣導防疫安全，勞動部自1月20日起將多國語（含中文、英文、印尼文、越南文、泰文等語言）的防疫注意事項，置於勞動部勞動力發展署的跨國勞動力權益維護資訊網站進行宣導，並於1月27日起透過勞動部移工入境接機服務，向入境移工辦理防疫宣導，並同步透過外語廣播節目向移工宣導。

勞動部再次呼籲，移工自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，請雇主協助移工主動通報機場檢疫人員；入國14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）或1955專線協助進行通報。