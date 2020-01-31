台灣團結聯盟不分區立委提名人潘建志（右2）、蔡以 新（左）等人日前到監察院，對監委陳師孟（左2）行 使法定監察權約詢法官一事表達肯定與聲援... 台灣團結聯盟不分區立委提名人潘建志（右2）、蔡以 新（左）等人日前到監察院，對監委陳師孟（左2）行 使法定監察權約詢法官一事表達肯定與聲援。 (來源 中央社)

邇來，監委陳師孟與司法人員的過招對抗，鬧得滿城風雨。

已順利成功連任的蔡英文總統，在首次就職典禮中信誓旦旦，四年來卻交白卷的司法改革政見，蔡英文團隊今後要如何大刀闊斧，以回應全國民眾的殷切期盼，已然無可迴避！

中正大學犯罪研究中心2019年2月22日發佈的民調結果顯示，高達近八成民眾不信任法官審理案件的公正性；在那之前，許許多多不同的學術單位所做的民調，也幾乎都得到大同小異的數據！就連司法院所公布自家辦理、難免出現「機構效應」的「司法輿情現況調查」（2019.7.8））都顯示：只有四成不到的受訪民眾相信法官會公平公正審理、判決案件（也就是連補考機會都談不上的死當），卻有五成六民眾不信任法官！

司法最讓人詬病者有三，一為有錢判生、無錢判死的貪污法官，二為不食人間煙火的奶嘴法官與恐龍法官，三為辦綠不辦藍或辦藍不辦綠（如果有的話）的色盲檢察官與判綠不判藍或判藍不判綠（如果有的話）的色盲法官！

此其中，起訴與否檢察官隨心所欲（如馬英九總統任滿前夕，蔡碧玉一口氣將上百馬案打包簽結；人證前言後語兜不攏、物證自始從缺的郭瑤琪案照樣起訴），有無實質影響力持雙重標準（如同一個蔡守訓判扁案和馬案）、不符比例原則、不符經驗法則，在「司法獨立審判」與「自由心證」無限上綱的大纛下，再奶嘴、再恐龍、再色盲，也可以安然高坐法庭，繼續奶嘴、繼續恐龍、繼續色盲！

會吃不完兜著走的，只有貪污法官。那也沒關係，看看數據，就知道法官涉貪情況嚴不嚴重了：去年底，全國監獄囚犯人數56289人（違反《毒品危害防制條例》者接近一半），其中具貪污法官背景者，至少有前台中高分院法官胡景彬、前花蓮高分院法官林德盛以及前高院法官李春地、蔡光治、陳榮和等人，刑期分別是18年半、10年、11年半、20年、18年；換算下來，一般民眾每417人有一人犯罪坐牢，每420位法官有一人因收賄入監服刑，數字上有顯著差別嗎？

綜上，貪污法官東窗事發坐牢，跟一般國人犯罪入獄的比例不相上下；奶嘴法官沒有進場把關門檻、恐龍法官沒有汰除退場機制；政治性「色盲」法官／檢察官公然挑戰轉型正義、司法改革，這樣的司法人員，是正義使者還是司法怪獸？自律無能無方，又抗拒他律的司法，民眾對它的信任度怎麼會高？

（作者為新竹教育大學退休副教授）